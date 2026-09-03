El Maestranza de Sevilla remarca la revisión favorable de la instalación eléctrica mientras constata el origen del fallo

Archivo - Fachada del Teatro de la Maestranza en Sevilla - EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha remarcado la "revisión favorable" de sus instalaciones eléctricas mientras constata el origen de la incidencia e interrupción en el suministro eléctrico que tuvo lugar este miércoles y que obligó finalmente a la cancelación del concierto de Bayreuth.

En un comunicado, el Teatro señala que desde el primer momento en el que se produjo la interrupción del suministro que abastece al edificio, "se encuentran activados todos los recursos técnicos y humanos disponibles" tanto para determinar las causas de la incidencia como para restablecer la normalidad "a la mayor brevedad posible".

En estos momentos se está estudiando tanto el origen como las circunstancias que provocaron el fallo, con el objetivo de "determinar con precisión" las causas de la incidencia. Al respecto, el Teatro de la Maestranza está recabando toda la información necesaria junto con los distintos agentes implicados, "por lo que, a día de hoy, no se pueden establecer con absoluta seguridad las responsabilidades pertinentes ni atribuir el origen del fallo".

En este sentido, desde el Maestranza se considera esencial actuar "con rigor y prudencia" y "no anticipar conclusiones hasta disponer de toda la información técnica". Cabe señalar que, en relación con las instalaciones eléctricas del Teatro, el pasado 17 de agosto se realizó por parte de la empresa instaladora autorizada la preceptiva revisión anual con resultado favorable, añade el comunicado.

Por último, el Teatro de la Maestranza lamenta profundamente las molestias ocasionadas a los espectadores y agradece su comprensión y paciencia ante una situación sobrevenida que impidió la celebración del concierto. En los próximos días, una vez analizada la situación y concretadas las distintas opciones posibles, el Teatro se pondrá en contacto con las personas afectadas para informarles de las soluciones y medidas que correspondan.

EXPLICACIONES DE ENDESA

Desde Endesa, según apuntan fuentes de la compañía a Europa Press, se incide en que "la avería estuvo localizada en la instalación particular del teatro, y no en las redes de distribución".

En un primer momento el defecto de la instalación particular hizo que desconectara la línea de distribución que alimenta a la zona y se llevó a cabo el "protocolo de maniobra de reconexión" establecido para estos casos y que se fue recuperando el suministro eléctrico por zonas hasta dejar aislado el centro de transformación del teatro, donde se ubicaba la incidencia. En todo momento, añaden las mismas fuentes, hubo coordinación con los técnicos del Maestranza.

La cita de este miércoles marcaba el comienzo de una nueva temporada en el Teatro de la Maestranza y reunía sobre su escenario a una de las formaciones más emblemáticas del panorama musical internacional, estrechamente vinculada al legado de Richard Wagner y a uno de los festivales líricos más importantes del mundo, en la conmemoración de los 150 años de su fundación.

Se trataba de un acontecimiento musical "de extraordinaria relevancia internacional", como lo calificaba el Maestranza días atrás, llevado a a cabo por la prestigiosa Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección del maestro Pablo Heras-Casado.