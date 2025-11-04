Mairena del Aljarafe (Sevilla) abre la convocatoria de subvenciones para entidades ciudadanas sin ánimo de lucro

Imagen de una de las actividades del Ateneo de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIETNO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha publicado este martes, 4 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla el extracto de la convocatoria de subvenciones 2025 de Participación Ciudadana, dirigidas a entidades ciudadanas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Así lo ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, que ha concretado que con esta convocatoria pretende "apoyar y fomentar proyectos que promuevan la participación ciudadana", así como fortalecer el tejido asociativo del municipio y la cohesión social.

Tal y como ha manifestado el delegado de Participación Ciudadana, Ángel Martín, estas ayudas son una "herramienta clave" para impulsar el trabajo de las asociaciones locales, a las que quieren convertir en "el corazón de la vida comunitaria y el pilar fundamental en la construcción de una Mairena más participativa".

Asimismo, el Consistorio ha indicado que el plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo 5 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre, ambos inclusive.

Al hilo, las entidades interesadas deberán presentar su solicitud exclusivamente a través de la Sede Electrónica de Mairena del Aljarafe a través del certificado digital a nombre de la entidad solicitante.

Esta convocatoria forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con la participación ciudadana y la colaboración con el tejido asociativo local para promover proyectos que "fortalezcan la convivencia y la implicación vecinal en la vida pública del municipio", concluye el comunicado.