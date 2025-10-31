Mairena (Sevilla) conectará Cerro de la Expo y De los Olivos para mejorar la integración y la accesibilidad en Aljarasol

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) iniciará próximamente las obras de conexión entre las calles Cerro de la Expo y Cerro de los Olivos, en el barrio de Aljarasol, una actuación que mejorará la accesibilidad peatonal y la integración urbana de la zona.

El proyecto, con una inversión de 75.800 euros procedentes del Plan Actúa de Diputación y una duración estimada de tres meses, "da respuesta a una histórica demanda vecinal". Más concretamente, el Consistorio creará un nuevo trazado y comunicación peatonal accesible mediante acerado entre ambas calles, con una superficie total de 365 metros cuadrados y una longitud de 43 metros, señala en una nota de prensa.

Además, las obras incluirán la instalación de nue vo alumbrado público, la ejecución de un sistema de drenaje y la incorporación de jardinería con red de riego. Tal y como ha destacado Marta Alonso, delegada de Ordenación Urbanística, "este proyecto hará la vida diaria más cómoda para el vecindario de Aljarasol, fomentando la accesibilidad, la conexión interna del barrio y una mejor integración en el conjunto de la ciudad".

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora del espacio público y accesibilidad urbana, con el objetivo de garantizar que todos los barrios de Mairena del Aljarafe cuenten con itinerarios peatonales "seguros, cómodos y plenamente accesibles".