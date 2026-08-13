Mairena (Sevilla) impulsa la captación de fondos, empleo y ayudas a empresas con una inversión de 364.000 euros

Archivo - Foto de familia en la concepción de los nuevos presupuestos de Mairena - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) han aumentado la inversión destinada a la captación de fondos, el empleo y el apoyo a las empresas, con el objetivo de "afianzar la solvencia del Ayuntamiento y la economía local", hasta alcanzar los 364.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el presupuesto municipal ha multiplicado por casi cuatro los recursos del ejercicio anterior, lo que permitirá a la Administración local poner en marcha planes propios de empleo para "compensar el recorte de los programas de empleo de la Junta de Andalucía en Mairena" el pasado curso.

En este sentido, las nuevas cuentas multiplica por más de tres la partida de ayudas y servicios a empresas, que permitirá mantener las ayudas al tejido empresarial, incorporar nuevos servicios para autónomos y empresas a través de asociaciones empresariales y consolidar las ayudas dirigidas a jóvenes emprendedores.

Al hilo, el alcalde, Antonio Conde, ha celebrado la ampliación del equipo de captación y gestión de fondos y recursos, además del refuerzo la inversión para el empleo y las empresas locales.