Manuel Lamprea Ramírez, pregonero de las Glorias de Sevilla de 2027. - CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Gloria del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, tras el conocimiento de la Junta Superior, ha designado este lunes a Manuel Lamprea Ramírez como pregonero de las Glorias de Sevilla del próximo año 2027.

Manuel Lamprea Ramírez nació en Sevilla en 1998. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla (US), desarrolla actualmente su labor profesional como presentador de los informativos de PTV Sevilla y del programa 'Sentir Cofrade', ambos pertenecientes a la misma cadena, según expone el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla en su página web.

Hermano de las corporaciones de Jesús Despojado, San Bernardo y el Cachorro, ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la oratoria cofrade, pronunciando diversos pregones y exaltaciones.

Entre ellos, destaca la Exaltación a la Anunciación de María, del barrio sevillano de Juan XXIII, en 2018; el Pregón de los Grupos Jóvenes de Triana, en 2019; la Exaltación de la Juventud del Martes Santo de la Hermandad de los Javieres, en noviembre de ese mismo año; el Pregón de la Esperanza, en 2024, y el Pregón de la Semana Santa de Triana, pronunciado en 2026.