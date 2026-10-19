La Guardia Civil consolida con 578 agentes su peso en Eurogendfor, la gendarmería europea desplegada en Ucrania o Gaza

La Guardia Civil consolida con 578 agentes su peso en Eurogendford, la gendarmería europea presente en Ucrania o Gaza - GUARDIA CIVIL

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha consolidado su peso estratégico dentro de Eurogendford al desplegar 579 efectivos dentro de la Fuerza de Gendarmería Europea, creada hace 19 años, y que se ha desplegado en misiones en Ucrania o el paso fronterizo de Rafah en la Franja de Gaza, lo que sitúa al instituto armado como el segundo contribuyente histórico por detrás de la gendarmería francesa.

Creada en 2007 por impulso de cinco países europeos, Eurogendfor ha desplegado a un total de 3.074 gendarmes en 25 misiones internacionales de gestión de crisis en Europa, África, Asia y América. Nueve de estas operaciones continúan activas en la actualidad, abarcando desde Bosnia y Herzegovina hasta Somalia, Ucrania y el paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto.

Dentro de la trayectoria de la Fuerza de Gendarmería Europea, la Guardia Civil --miembro fundador de la organización desde la Declaración de Noordwijk en 2004 y la firma del Tratado fundacional en Velsen en 2007-- destaca de manera prominente al situarse como el segundo cuerpo, después de la Gendarmería Nacional Francesa, con mayor volumen de efectivos aportados en la historia de la fuerza.

El despliegue de la Guardia Civil representa el 18,8% de todos los efectivos desplegados por Eurogendfor a lo largo de sus 19 años de servicio, "evidenciando el compromiso ininterrumpido de España con la seguridad internacional, la estabilidad comunitaria y la protección del Estado de derecho en áreas de crisis", ha señalado el instituto armado en un comunicado.

LA LEY TRAERÁ LA PAZ

La fuerza policial europea con estatuto militar ha conmemorado este domingo su día revelando por primera vez el registro completo de sus despliegues desde 2007. Está compuesto por España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, además de Rumanía, Polonia y Lituania. En paralelo, en 2026 se concretó la incorporación de Finlandia como país socio y de Bulgaria como observador.

"Su versatilidad convierte a Eurogendfor en una herramienta clave ante desafíos emergentes como las amenazas híbridas, que diluyen la frontera entre paz y conflicto armado", ha destacado la Guardia Civil.

El balance acredita el trabajo operativo de una fuerza que ha actuado al servicio de la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OTAN en escenarios donde la policía civil ordinaria aún no puede operar y las fuerzas armadas convencionales no constituyen la herramienta idónea.

El mando operativo se centraliza en su Cuartel General Permanente en Vicenza (Italia), y su gobernanza política y estratégica recae en el CIMIN (Comité Interministerial de Alto Nivel integrado por representantes de los ministerios competentes de cada Estado miembro). Su lema oficial en latín, Lex Paciferat, proclama su principio orientador: "La ley traerá la paz".

Entre los hitos operativos más relevantes destacan la misión ISAF de la OTAN en Afganistán entre 2009 y 2014 de entrenamiento a la policía afgana; la respuesta humanitaria en Haití en 2010 en apoyo de la misión MINUSTAH de Naciones Unidas; la misión EULEX en Kosovo; la participación en la República Centroafricana desde 2014, y la presencia activa en EUCAP Somalia desde 2012, acumulando más de 14 años de formación policial y marítima.