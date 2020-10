Marín defiende que Cs busque "puntos de encuentro" con el alcalde de Sevilla (PSOE), con el que "es fácil hablar"

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad autónoma, Juan Marín, se ha mostrado este miércoles favorable a que el portavoz municipal de su partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, trate de "buscar puntos de encuentro" con el gobierno local que dirige el socialista Juan Espadas, con el que "es fácil hablar", según ha valorado.

Así lo ha trasladado Juan Marín en una atención a medios y a preguntas de los periodistas sobre la propuesta que este miércoles ha realizado el portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, al alcalde socialista para la firma de un acuerdo de político entre ambas formaciones para los próximos dos años.

Marín ha indicado que no conocía esa propuesta de Pimentel, pero ha añadido que supone que el portavoz municipal de Cs "habrá hecho lo que siempre hacemos" en el partido naranja, "intentar buscar esos puntos de encuentro", al tiempo que ha admitido que "con Juan Espadas es fácil hablar", algo que "no siempre es fácil" con dirigentes que "no son de tu formación política", según ha abundado.

Marín ha opinado que, "en estos últimos tiempos", por parte de Cs "hemos ido en la línea siempre de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla", y "eso al final los sevillanos lo tienen que valorar también", según ha añadido.

En esa línea, ha defendido que tanto Álvaro Pimentel como "todo el equipo de Ciudadanos en Sevilla pretende ser útil al conjunto de los sevillanos", y eso se logra "sentándose, hablando", según ha añadido antes de apostillar que "es lo mismo que está haciendo Cs en Madrid, ofreciéndonos a poder hablar, dialogar y negociar con los gobiernos aunque sean de distinto color político".

Finalmente, Marín ha concluido señalando que Espadas y Pimentel son "dos personas muy sensatas que saben perfectamente qué es lo que le interesa a Sevilla".