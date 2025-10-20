Más de 1.800 corredores y 11.000 euros recaudados en la marcha solidaria contra el cáncer de mama en La Algaba (Sevilla)

Corredores en la marcha solidaria contra el cáncer de mama en La Algaba celebrada este 19 de octubre. - AYTO.DE LA ALGABA

El Consistorio destaca que se han superado las expectativas de esta iniciativa social

LA ALGABA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Algaba (Sevilla) ha vuelto a teñirse de rosa este pasado domingo, 19 de octubre, con la celebración de la VII Marcha solidaria contra el cáncer de mama, una jornada que ha superado las expectativas de afluencia de público y recaudación y se ha consolidado como uno de los eventos solidarios más multitudinarios del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento algabeño en una nota de prensa, más de 1800 personas han marchado unidas bajo el lema 'Caminamos juntas', visibilizando la lucha contra esta enfermedad y mostrando su apoyo a las mujeres que la padecen. Gracias a la participación ciudadana, la recaudación de esta edición ha alcanzado los 11.000 euros, destinados íntegramente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama Sevilla).

De esta cantidad, 7.000 euros han sido aportados por los participantes a través de sus inscripciones, 1.000 euros han corrido a cargo de la Asociación Cultural Batucada de La Algaba y los 3.000 euros restantes han sido proporcionados por el Ayuntamiento de La Algaba, que refuerza así "su compromiso institucional con la causa".

Durante el acto, el alcalde de la localidad, Diego Manuel Agüera Piñero, ha agradecido la implicación de los vecinos, asociaciones y entidades locales, y ha recorcado que "esta marcha es mucho más que un evento deportivo o solidario: es una muestra del corazón de La Algaba y un impulso a la investigación y la prevención del cáncer de mama".

La marcha ha vuelto a reunir a familias, colectivos, voluntarios y vecinos de todas las edades que han recorrido las calles del municipio luciendo sus camisetas rosas, convirtiendo esta jornada en "un símbolo de esperanza, unión y compromiso", han puntualizado desde el Consistorio.