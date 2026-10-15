Más de 250 profesionales en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para mejorar la respuesta ante una parada cardiaca

Formación sobre reanimación cardiopulmonar - SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 profesionales se darán cita desde este viernes en el primer Congreso Nacional de la Asociación Española para la Promoción de la Reanimación Cardiopulmonar (AESP-RCP) que se celebrará en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

El encuentro reunirá durante dos jornadas en Bormujos a especialistas nacionales e internacionales para compartir conocimiento y avanzar en la mejora de la respuesta ante una parada cardiaca. En este sentido, la necesidad de formar a profesionales y población en técnicas de reanimación cardiopulmonar radica en que la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias se producen fuera del hospital, en domicilios o espacios públicos, donde la actuación inmediata de los testigos es fundamental, remarca el centro hospitalario en un comunicado.

La RCP y el uso de un desfibrilador permiten mantener la circulación hasta la llegada de los servicios de emergencia y, si se actúa antes de su llegada, las posibilidades de supervivencia pueden alcanzar hasta un 70%. El congreso, que se celebrará los días 16 y 17 de octubre, abordará algunos de los principales retos actuales de la reanimación cardiopulmonar, desde la formación y la investigación hasta la incorporación de nuevas tecnologías y estrategias para mejorar la atención al paciente y sus posibilidades de supervivencia. La inauguración institucional está previsto que corra a cargo del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

La Inteligencia Artificial, la realidad virtual, la gamificación, la ECMO-RCP, la investigación en soporte vital y la atención en situaciones especiales serán algunos de los temas presentes en el programa científico, junto a cuestiones como la respuesta ante incidentes con múltiples afectados, la parada cardiaca en el paciente pediátrico, la atención a pacientes en situaciones de hipotermia, ahogamiento o embarazo, y el abordaje de la vida después de una parada cardiaca.

El programa combina mesas de debate, conferencias, talleres prácticos y propuestas formativas innovadoras, con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales y trasladar los avances científicos y tecnológicos a la práctica de la reanimación. Entre los participantes destaca la presencia de Robert 'Tino' Greif, anestesiólogo, director de las guías de reanimación del European Resuscitation Council (ERC) y miembro honorario de esta organización, que participará en la mesa dedicada a los retos actuales del conocimiento en soporte vital y será uno de los encargados de la conferencia de clausura.

Su participación refleja la dimensión internacional y el nivel científico de un congreso que cuenta también con la presencia de referentes europeos en el ámbito de la reanimación. El encuentro contará asimismo con la participación de Federico Semeraro, presidente del European Resuscitation Council, que intervendrá en la apertura del congreso, de Marta Bernardino, presidenta de la AESP-RCP, y de representantes de diferentes sociedades científicas, entidades colaboradoras y centros sanitarios de la provincia.

Junto a ellos participarán especialistas y educadores en RCP procedentes de diferentes centros españoles y europeos, que abordarán los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la reanimación cardiopulmonar.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA RCP

El arranque del congreso en Día Mundial de la RCP, que se celebra el 16 de octubre, culmina una semana repleta de actividades formativas organizadas con el objetivo de capacitar a la población y a los profesionales sanitarios en cómo actuar frente a una parada cardiorrespiratoria, tanto cuando esta ocurre en ámbito hospitalario como cuando ocurre en un domicilio o un espacio público.

Desde el 14 de octubre se han desarrollado en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios - Comillas de Bormujos diferentes cursos relacionados con soporte vital básico y avanzado, soporte vital pediátrico y formación de instructores.

A estas actividades se suma la jornada de formación masiva en reanimación cardiopulmonar básica celebrada el 13 de octubre en la Universidad Loyola, organizada por la AESP-RCP, en la que 18 profesionales voluntarios participaron como instructores para formar a unos 120 estudiantes de grados y posgrados universitarios.

A través de sesiones eminentemente prácticas, los estudiantes aprendieron las principales maniobras de soporte vital básico y el uso de los recursos disponibles ante una parada cardiaca, con el objetivo de contribuir a crear una población preparada para actuar como primeros intervinientes mientras llegan los servicios de emergencia.

Esta iniciativa responde a uno de los grandes retos de la reanimación: conseguir que el mayor número posible de personas sepa reconocer una parada cardiaca y pueda iniciar una respuesta inmediata.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe participa en el encuentro no solo como sede, sino también a través de profesionales integrados en su organización y en el desarrollo de las actividades científicas y formativas. Durante el evento, además, profesionales de este hospital se han formado como instructores acreditados para impartir y certificar formación oficial en soporte vital adaptada a las guías europeas.

La celebración del congreso en Bormujos refuerza el papel del hospital como espacio de encuentro para la formación, la innovación y el intercambio de conocimiento entre profesionales sanitarios, en un ámbito, el de la reanimación cardiopulmonar, directamente relacionado con la mejora de la supervivencia y la calidad de vida de las personas que sufren una parada cardiaca.

Este primer congreso nacional supone asimismo un hito para la AESP-RCP, recientemente designada Consejo Nacional del European Resuscitation Council en España, organización de referencia europea en el ámbito de la reanimación. Desde esta posición, la asociación trabaja para promover una formación homogénea y de calidad, impulsar la investigación y favorecer la implantación de las recomendaciones europeas en materia de reanimación cardiopulmonar.

Con este encuentro, Sevilla se convierte durante estos días en punto de encuentro para profesionales comprometidos con un objetivo común: mejorar la respuesta ante la parada cardiaca y aumentar las oportunidades de supervivencia de quienes la sufren.