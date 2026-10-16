Más de 450.000 personas viven en zonas vulnerables y expuestos al calor en la metrópolis, según un estudio

Mapa de zonas vulnerables y expuestos al calor en Sevilla - UPO

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación en la que participa la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha revelado que alrededor de 457.000 personas viven en zonas del área metropolitana de Sevilla que combinan una elevada vulnerabilidad urbana con una exposición media o alta al calor.

Al detalle, en el área metropolitana de Sevilla, 32 barrios combinan alta vulnerabilidad con una exposición media o alta al calor. En ellos viven unas 457.000 personas, algo más de un tercio de la población metropolitana. Son, sobre todo, barriadas de vivienda social de la periferia, como Polígono Sur, Palmete, Torreblanca, Los Pájaros-Amate, San Jerónimo, San Pablo o Pino Montano. También están los cascos urbanos de municipios del área como Camas, Coria del Río, La Algaba o Alcalá de Guadaíra.

Según ha indicado la UPO en un comunicado, este es uno de los primeros resultados del proyecto ADIS, presentado durante la jornada de este jueves durante la jornada abierta Los barrios frente al cambio climático, celebrada en el Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla.

El equipo ha delimitado 925 barrios en las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Es el resultado de cruzar el nivel de vulnerabilidad urbana con datos satelitales sobre la temperatura, el confort térmico, la vegetación y el riesgo de inundación. En las cuatro áreas se repite el mismo patrón: los barrios más vulnerables tienen menos vegetación y están más expuestos al calor.

El proyecto combina el análisis territorial con una encuesta a la población de las cuatro áreas metropolitanas y estudios de caso en ocho barrios vulnerables. La investigación prevé realizar 2.315 entrevistas y estudiar 16 experiencias de innovación social, con el objetivo de conocer tanto las estrategias individuales de adaptación como las respuestas impulsadas por las comunidades vecinales.