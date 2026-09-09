Más de 8.000 alumnos de Infantil y Primaria regresan a las aulas en La Rinconada (Sevilla)

El alcalde y el delegado municipal de Educación de La Rinconada visitan el CEIP Pepe González - AYTO.DE LA RINCONADA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 alumnos de Infantil y Primaria acuden a las aulas en La Rinconada (Sevilla), si bien es cierto que este miércoles, 10 de septiembre, ha sido "una primera toma de contacto", ya que los escolares han acudido al mediodía y permanecerán allí dos horas. Será el jueves cuando, en horario normal, se produzca el regreso a clase.

En este sentido, el alcalde, Javier Fernández, visitaba en estos días el CEIP Pepe González, acompañado del edil de Educación Primaria e Infraestructuras Públicas, Rafael Reyes, e insistía en la importancia de la educación, que catalogaba como "una piedra angular de nuestro proyecto político, por ello destinamos recursos y partidas presupuestarias", señala el Consistorio en una nota de prensa.

"Independientemente de que las competencias en la materia sean de la Junta de Andalucía, nos volcamos con ella porque implica directamente al presente y futuro de nuestra ciudadanía y el mayor signo de igualdad", remarca el regidor rinconero.

En este sentido, el Consistorio vuelve a financiar las cuidadoras del Segundo Ciclo de Infantil, "ya que no lo hace la Junta". En total, la inversión en este servicio, que presta la empresa Eulen, asciende a 108.900 euros; a ello, habría que añadir las becas que se entregan en todos los niveles educativos, también en Infantil, y que superan las 300 unidades de 70 euros cada una.

Según las cifras que maneja la Delegación de Educación del Ayuntamiento de La Rinconada, el curso académico 2026-2027, arranca en la Rinconada con más de 8.100 personas matriculadas, que va desde la Educación Infantil hasta la educación de adultos o los estudios de Ciclos Formativos, que irán comenzando en los próximos días.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

En cuanto a las infraestructuras, La Rinconada cuenta con 14 centros educativos sumando los de Centros de Educación Infantil y Primaria con los de Secundaria, Bachillerato y aquellos donde se llevan a cabo Grados Formativos. A ellos habría que añadir el Centro de Adultos Cerro Macareno también integrante de esta red de centros y el Conservatorio elemental de Música Miguel Hernández Garrido.

Por su parte, Rafael Reyes agradecía el esfuerzo y felicitaba por su labor a las direcciones, profesorado y las AMPA de todos los centros educativos de la localidad, al tiempo que aseguraba que el Ayuntamiento siempre estaría a su lado en la "apasionante aventura educativa": "La educación es transversal e implica a las familias y a los centros que desarrollan una labor encomiable en la que siempre contarán con el apoyo del Ayuntamiento".

Durante las vacaciones de verano se han llevado a cabo obras en los distintos centros educativos, que ejecutan el personal del área de Infraestructuras Públicas. La inversión total se eleva por encima de los 800.000 euros. Al respecto, durante este curso, se está acometiendo una acción especial en el CEIP Los Azahares, en el que se han invertido alrededor de 200.000 euros.

Como decía el alcalde, durante su última visita, "no existe mejor inversión que la educación, porque permite igualar las posibilidades de acceso al mercado laboral independientemente de los recursos económicos", afirmaba el alcalde, al tiempo que añadía que estas obras constituyen "un hito más de la batería de acciones hechas durante el año y que refrendan la apuesta municipal por la educación pública, desde las becas hasta las ayudas económicas a las AMPA, pasando por las cuidadoras de segundo ciclo de Infantil o porque nuestras puertas siempre están abiertas para atender las necesidades de los centros de enseñanza".

Las obras han consistido en la instalación de ventanas con doble acristalamiento, con capacidad de insonorización y más eficientes en la regulación de la temperatura, lo que supone un importante cambio en la estética del edificio, además de una mayor comodidad para alumnado y profesorado.

También ha contribuido a la transformación estética el pintado del edificio, tanto interior como exterior, lo que implica una mayor transformación del centro. Igualmente, en el resto de centros educativos, las actuaciones venían determinadas a través de la escucha activa y las reuniones con los equipos directivos de los centros, encabezados por su dirección, así como a las AMPA de los diferentes colegios --tareas de electricidad, fontanería, jardinería, albañilería y reposición de elementos dañados durante el curso, entre otras--.