Los mayores expertos en fotovoltaica abordan los retos del área en el marco del tercer encuentro de nextPVnet en Sevilla

Reunión de los mayores expertos de fotovoltaica en el marco del PVNextPVNet. - US

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), un centro mixto de investigación entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), acoge los días 24 y 25 de septiembre el tercer encuentro de la red temática nextPVnet para abordar los retos científicos del área de las tecnologías fotovoltaicas de nueva generación reuniendo a los mayores expertos en el área del país.

Según ha concretado la institución académica en una nota, en concreto, uno de los principales objetivos de la red es "alcanzar la estabilidad de los materiales y dispositivos fotovoltaicos emergentes, especialmente aquellos basados en perovskitas y materiales orgánicos, cuyo rendimiento a largo plazo es clave para su futura implantación a escala industrial". Este esfuerzo conjunto busca "acelerar la aparición de nuevas soluciones tecnológicas para la generación de energía limpia y sostenible, contribuyendo a responder a uno de los grandes desafíos sociales y medioambientales del futuro".

Por este motivo, la red financiada por la Agencia Estatal de Investigación de España busca coordinar esfuerzos para desarrollar nuevos materiales fotovoltaicos y dispositivos solares orgánicos, inorgánicos e híbridos mediante un enfoque multidisciplinar. De esta manera, la red "coordina capacidades en diseño, síntesis, modelización, caracterización y fabricación de dispositivos fotovoltaicos orgánicos, inorgánicos e híbridos, orientados a mejorar la eficiencia y la viabilidad de la energía solar".

En contexto, el encuentro, que organizan los investigadores de la Universidad de Sevilla en el ICMS (CSIC-US), Miguel Anaya y Guadalupe Vega --grupo de investigación de Materiales Semiconductores para la Sostenibilidad--, reunirá a más de una veintena de grupos de investigación de distintas universidades y centros de investigación, además de los miembros que conforman esta red que lidera la investigadora del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), Mónica Lira-Cantu, especializada en materiales nanoestructurados para la energía fotovoltaica.

En concreto, este espacio aglutina en un consorcio a investigadores de entre otras instituciones la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) de Nanociencia, la Universidad de Girona, la Universidad de Málaga, el Instituto de Ciencias Fotónicas, el Instituto de Ciencia Molecular (Universidad de Valencia), el Centro Internacional de Física de Donostia y la Universidad de Castilla la Mancha. Además, también asistirán representantes de la Universidad de Murcia, al Universidad Pablo de Olavide, Instituto de Materiales Avanzados (Universitat Jaume I), Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.