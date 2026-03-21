Mercasevilla aprueba más de 2 millones de inversión para modernizar infraestructuras y reforzar su capacidad operativa

Evelia Rincón preside la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada esta semana. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión ejecutiva de Mercasevilla, integrada por el Ayuntamiento de Sevilla y Mercasa y presidida por Evelia Rincón, ha aprobado una batería de actuaciones estratégicas que suponen una inversión superior a los 2 millones de euros para reforzar las infraestructuras de la Unidad Alimentaria, mejorar su funcionamiento y avanzar en la planificación de su futuro.

En concreto, durante la sesión, celebrada esta semana, se han aprobado varias propuestas de adjudicación vinculadas a proyectos clave para el presente y el futuro de Mercasevilla, con actuaciones destinadas a garantizar la continuidad de la actividad, modernizar instalaciones y consolidar este espacio como infraestructura esencial para el abastecimiento alimentario, la actividad económica y el empleo en Sevilla, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Entre los asuntos aprobados figura la propuesta de adjudicación del contrato de obras para la instalación de grupos electrógenos en la Unidad Alimentaria, una intervención fundamental para garantizar el suministro energético y la continuidad del servicio ante posibles incidencias.

La empresa Eiffage Energía SLU ha sido propuesta como adjudicataria por un importe de 584.652 euros. Asimismo, la comisión ejecutiva ha dado luz verde a la propuesta de adjudicación de las obras de sustitución de cubiertas en la nave III del mercado de frutas y hortalizas, una actuación orientada a mejorar la seguridad, la conservación y la eficiencia de estas instalaciones.

En este caso, la empresa propuesta como adjudicataria es TR Construya SLU por un importe de 1.260.434 euros. A ello se suma la aprobación de la propuesta de adjudicación del servicio integral de asistencia técnica urbanística para consolidar la localización de Mercasevilla en su actual emplazamiento.

Este contrato permitirá avanzar en la ordenación y planificación urbanística del recinto, garantizar su adecuación normativa y seguir definiendo su desarrollo futuro como enclave estratégico para la ciudad. La propuesta de adjudicación recae en la UTE Eddea Arquitectura y Urbanismo SLP - Buró 4 SLP, por un importe de 166.820 euros.

La presidenta de Mercasevilla, Evelia Rincón, ha destacado que "los acuerdos aprobados en esta comisión reflejan una apuesta clara por seguir mejorando Mercasevilla desde la responsabilidad, la planificación y la inversión útil". "Estamos impulsando una Mercasevilla más moderna, segura, eficiente y preparada para responder a las necesidades de Sevilla, reforzando un recinto que es esencial para la actividad económica y para el abastecimiento diario de la ciudad", ha añadido.

Rincón ha afirmado, además, que "cada una de estas actuaciones responde a una hoja de ruta seria y definida, con la que queremos seguir fortaleciendo Mercasevilla como infraestructura estratégica, mejorando sus servicios, protegiendo su actividad y sentando las bases de su futuro".

Con estos acuerdos, Mercasevilla reafirma su papel como infraestructura estratégica al servicio de Sevilla, avanzando hacia un modelo de gestión más moderno, eficiente y orientado a la sostenibilidad, la mejora de sus servicios y el impulso de la actividad económica. Mercasevilla forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y es un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria, con una red de 24 mercas en toda España, concluye la nota de prensa.