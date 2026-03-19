Michael Barenboim y Elena Bashkirova clausuran el ciclo 'Diálogos Concertantes' en el Maestranza de Sevilla

Archivo - La pianista Elena Bashkirova, de la Fundación Barenboim-Said. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá este domingo, 22 de marzo, el concierto de clausura del ciclo 'Diálogos Concertantes', una iniciativa que, por segundo año consecutivo, ha brindado al público una "experiencia musical de gran calidad" de la mano de los maestros de la Fundación Barenboim-Said.

Para esta ocasión especial, el ciclo contará con la participación de dos destacadas figuras del panorama musical internacional: el violinista Michael Barenboim y la pianista Elena Bashkirova. Ambos ofrecerán un recital en el que interpretarán una "cuidada selección" de obras de Franz Schubert y Robert Schumann, detalla el teatro en un comunicado.

Michael Barenboim, reconocido solista y músico de cámara de violín y viola, es concertino de la Orquesta West-Eastern Divan, profesor de música de cámara en la Barenboim-Said Akademie de Berlín y docente de violín en la Fundación Barenboim-Said.

Por su parte, Elena Bashkirova, nacida y formada en Moscú, es una pianista de extraordinaria sensibilidad, reconocida por la riqueza sonora que extrae del instrumento. En 2018, fue galardonada con el Premio del Festival de Piano del Ruhr y nombrada doctora honoris causa por la Universidad Ben-Gurion del Negev.

Las entradas, con un precio único de 20 euros, pueden adquirirse en las taquillas del teatro o a través de su página web. Todos los espectáculos de la Sala Manuel García cuentan con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell.