La militancia de Izquierda Unida Sevilla elige una coordinación mixta con Neiva Copado y Manu Fernández

Los nuevos co-coordinadores de IU Sevilla, Neiva Copado y Manu Fernández - IU SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de IU Sevilla ha elegido por consenso una dirección conjunta entre Neiva Copado y Manu Fernández, tras culminar por primera vez un proceso de elección por sufragio universal de la militancia.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, los resultados de las primarias, que ha contado con una participación del 78,9 por ciento, han reflejado una mayoría favorable a abrir una nueva etapa en IU Sevilla, que deberá traducirse en una dirección "plural" y en la integración de las distintas sensibilidades que han participado en el proceso.

Desde la organización han destacado la voluntad de que esta nueva etapa se construya "sumando a todas las partes, aprovechando el debate y la participación generados durante las últimas semanas y reforzando una IU Sevilla cohesionada, útil y preparada para afrontar los próximos retos políticos y organizativos".

Asimiso, el proceso asambleario no se ha limitado a la elección de los órganos de dirección, ya que la militancia ha debatido también los documentos político, organizativo y de balance, así como las diferentes enmiendas presentadas.

Durante el proceso se ha trabajado para acercar posiciones y alcanzar el mayor grado posible de consenso en torno a los tres textos que marcarán el rumbo de la organización durante los próximos años.

De cara al próximo ciclo municipal, la nueva etapa buscará "reforzar la organización en los barrios, ampliar su implantación en la ciudad" y preparar "con mayor capacidad política y organizativa" las próximas elecciones municipales.