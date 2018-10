Millán (Cs) celebra haber puesto su "granito de arena a la lucha contra la corrupción" tras testificar en los ERE

Publicado 10/07/2018 14:17:55 CET

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha manifestado este martes su "satisfacción" tras haber testificado en el juicio que se celebra contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, porque así ha aportado su "granito de arena a la lucha contra la lacra de la corrupción".

Millán, como hemos informado, ha testificado en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos, a cuenta del procedimiento específico a través del cual la Administración andaluza promovió subvenciones para expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos o innecesarios y una serie de ayudas directas y supuestamente arbitrarias.

Más en concreto, ha testificado a propuesta de la acusación particular del PP por su labor como funcionario de la Consejería de Empleo, en el marco de la comisión de información reservada promovida años atrás por dicho departamento autonómico para revisar los expedientes administrativos de las ayudas sociolaborales de los ERE investigados, una comisión de la que formaban parte 21 funcionarios.

En ese sentido, Millán, secretario en la revisión de cuatro expedientes relativos a ayudas sociolaborales conectadas con ERE promovidos años atrás, ha manifestado ante el tribunal que los expedientes revisados "no tenían ni pies ni cabeza y no había forma de ponerlos en pie", con lo que a su juicio el procedimiento administrativo legalmente establecido "ni se conoció ni se quiso conocer" en los expedientes de ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo, ya que, según ha subrayado, "no había absolutamente nada, ni solicitud, ni resolución de concesión, ni requerimientos, etcétera".

"SIETE AÑOS DESPUÉS"

En ese sentido, y tras defender dicha tesis ante el tribunal encargado de juzgar la denominada como "pieza política" de la trama de los ERE, Millán ha dicho ante los medios de comunicación que se siente "muy satisfecho", porque "siete años después" de su participación en aquella comisión de información reservada promovida en la Consejería de Empleo ha podido "ratificar" los informes que emitió sobre las mencionadas subvenciones, poniendo "de manifiesto gravísimas irregularidades" relacionadas con el "escándalo" de los ERE.

Así, ha celebrado haber puesto su "granito de arena en la lucha contra la lacra de la corrupción". "Yo me metí en la política por la indignación que tuve hace siete años, al comprobar ese ninguneo absoluto a las normas que significaban los ERE", ha dicho respecto a los supuestos incumplimientos e irregularidades descubiertas en la mencionada comisión.

Por eso, ante estos comportamientos "intolerables", ha manifestado su deseo de que "más pronto que tarde, paguen" quienes han "vilipendiado las normas".