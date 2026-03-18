Moción del PP de Sevilla para solicitar una "urgente actuación" sobre las autovías que comunican con la ciudad

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla llevará este jueves, 19 de marzo, al Pleno ordinario una moción para solicitar una "urgente actuación" sobre la red de autovías que comunican con la ciudad. Para ello esgrime que se trata de la "principal capital del sur de España" y un "nodo estratégico" para la movilidad, la actividad económica y la logística de toda Andalucía.

"Sevilla ha sufrido una evidente falta de inversión y planificación en materia de infraestructuras viarias por parte del Gobierno de España, lo que ha provocado un retraso significativo en proyectos clave para la movilidad de la ciudad y su área metropolitana", destaca el texto de la propuesta, consultado por Europa Press.

El Partido Popular señala al respecto que uno de los ejemplos "más evidentes" es la situación de la SE-40, una infraestructura estratégica concebida como segunda circunvalación de Sevilla y "cuyo desarrollo acumula años de retrasos, paralizaciones y cambios de planificación". En este sentido, la falta de ejecución de tramos fundamentales, especialmente en el paso del río Guadalquivir, "impide que esta vía cumpla su función de desviar tráfico pesado y aliviar la presión sobre la actual circunvalación".

Esta situación, a juicio de este Grupo municipal, provoca que la SE-30 continúe soportando una intensidad media diaria superior a los 120.000 vehículos en algunos tramos, "convirtiéndose en una de las rondas urbanas más congestionadas de España y generando retenciones frecuentes que afectan a miles de ciudadanos cada día".

De este modo, localidades como Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Camas y la Algaba concentran diariamente miles de desplazamientos hacia Sevilla, "lo que evidencia la necesidad de una planificación seria y coordinada de las infraestructuras viarias del área metropolitana".

Por todo ello, la moción persigue que el Pleno inste al Gobierno de España, y en especial al Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible, a "acelerar de forma inmediata" la ejecución de todos los tramos pendientes de la SE-40, "incluyendo la solución definitiva para cruzar el río Guadalquivir".

Asimismo, la propuesta comprende la reclamación al Ministerio de una plan urgente de mejora y ampliación de la SE-30, que permita reducir la congestión y mejorar la seguridad vial. Asimismo, se quiere instar al Gobierno Central y a la Junta a ejecutar las actuaciones prioritarias en las principales autovías de acceso a Sevilla, como son la autovía A-4, la autovía A-49 y la autovía A92.

Asimismo se solicita la elaboración de un plan "coordinado e integral" de movilidad viaria para el área metropolitana de Sevilla, que permita mejorar las conexiones con los principales municipios del entorno.

SITUACIÓN DEL PUENTE DEL CENTENARIO

"Caso aparte es la situación del Puente del Centenario, que a pesar de ser una infraestructura fundamental para la movilidad metropolitana y de la propia ciudad, las obras presentan un atraso de más cinco años y un sobrecoste de más de 50 millones de euros de lo inicialmente presupuestado, siendo un claro ejemplo de la falta de compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la ciudad y su área metropolitana".

Además, el puente desempeña un "papel esencial" para el acceso a infraestructuras estratégicas para la economía sevillana como el Puerto de Sevilla, así como para la conexión con zonas industriales y logísticas del área metropolitana, "con el perjuicio tan importante que esta situación de retraso supone para el desarrollo de la economía de la ciudad".