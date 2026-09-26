Montero lamenta el fallecimiento de Eduardo Rodríguez Rodway, último integrante de 'Triana'

Imagen de archivo de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios en Granada. - PSOE-A

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha lamentado este sábado el fallecimiento de Eduardo Rodríguez Rodway, guitarrista y fundador de la banda sevillana 'Triana' a los 81 años.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Montero ha destacado la trayectoria del grupo musical como "un antes y un después en la música andaluza y española".

"Hablar de rock andaluz es hablar de Triana. Su legado forma parte del imaginario colectivo de Andalucía y su música seguirá sonando generación tras generación. Descansa en paz, Eduardo", ha concluido la socialista.