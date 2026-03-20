Un motorista herido tras colisionar con un turismo en la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla

Archivo - Imagen de la Avenida Menéndez Pelayo en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido tras colisionar con un turismo en la mañana de este viernes en la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla.

Según han confirmado fuentes de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 9,25 horas a la altura de los Jardines de Murillo. Por el momento, no se conocen más datos sobre el estado del herido.

Como ha adelantado El Correo de Andalucía, hasta el lugar se han desplazado efectivos del 061 y de Lipasam, ante los desperfectos por el accidente que han provocado retenciones en la vía.