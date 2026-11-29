Archivo - Foto de archivo de ambulancias del 061 en Andalucía. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha perdido la vida en la jornada de este domingo en el municipio de Utrera (Sevilla) tras salirse su moto de la carretera N-IV, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad de emergencias ha detallado que el accidente se produjo sobre las 12,00 horas, en ese momento, un ciudadano ha alertado al teléfono 112 del suceso, que se había producido en el kilómetro 588 de la N-IV, sentido Las Cabezas.

La sala coordinadora de emergencias ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que ha certificado el fallecimiento del varón que tenía 71 años.