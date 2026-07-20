Muere una persona en un accidente de tráfico en la A-477 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Archivo - Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este lunes 20 de julio en la carretera A-477 en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios avisos recibidos sobre las 01.35 horas alertando de un accidente en el kilómetro 26 de la carretera A-477 en sentido Aznalcóllar. Según los testigos, un vehículo se había salido de la vía y volcado, quedando restos del accidente en la calzada.

Acto seguido la sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Bomberos y Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los facultativos no pudieron más que certificar la muerte de una persona, sin que por el momento hayan trascendido más datos de su identidad.