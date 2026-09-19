La multinacional tecnológica Skyworth evalúa instalar su planta de fabricación y ensamblaje de vehículos en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con una delegación de la multinacional asiática Skyworth - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido una reunión de trabajo institucional en el Ayuntamiento de Sevilla con una delegación ejecutiva del gigante tecnológico e industrial chino Skyworth Group y su división de movilidad limpia Skywell Group, para el estudio de las posibilidades de implantación en la ciudad de una planta de fabricación y ensamblaje industrial de vehículos eléctricos, así como la presentación de una propuesta tecnológica integral para la electrificación del transporte público municipal.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante la reunión, Skyworth Group ha trasladado su interés formal en analizar las fortalezas de Sevilla para albergar un centro de producción y ensamblaje con el que abastecer el mercado europeo y los países del norte de África.

En este sentido, la multinacional busca aprovechar el posicionamiento estratégico de la ciudad como hub logístico, apoyándose en factores clave como la conectividad del puerto de interior, la disponibilidad de suelo industrial, el talento universitario local y un entorno de costes competitivos.

Paralelamente, la firma especializada en movilidad sostenible ha expuesto un proyecto técnico orientado a la descarbonización de la flota municipal de autobuses urbanos (Tussam), ya que la multinacional cuenta con más de 15 años de trayectoria específica en el desarrollo de autobuses eléctricos y ofrece un rango de vehículos que incluye soluciones de microbuses de cero emisiones diseñadas específicamente para circular por cascos históricos y vías de difícil trazado, equipadas con sistemas avanzados de inteligencia artificial y conducción autónoma.

Al hilo, el alcalde ha explicado que Sevilla "está demostrando con hechos" que es una ciudad "atractiva, fiable y competitiva para captar inversión extranjera directa de gran calado". "Recibir a un grupo industrial de la dimensión de Skyworth reafirma nuestra estrategia de convertir a Sevilla en un referente industrial y de innovación tecnológica en el sur de Europa", ha añadido.

Así, Sanz ha garantizado a la delegación directiva la máxima colaboración del Consistorio, a través de la oficina de captación de inversiones 'Sevilla Open for Business', para estudiar la viabilidad de implantación del proyecto.

"Desde el Gobierno municipal ponemos a disposición de la compañía todo el acompañamiento técnico para facilitar la búsqueda de suelo, la tramitación de licencias y el desarrollo del proyecto", ha afirmado Sanz, a la vez que ha sostenido que quieren "aprovechar cada oportunidad de inversión" porque "cada empresa que se establece en Sevilla se traduce en empleo industrial estable y cualificado para los sevillanos".

Skyworth Group es una corporación tecnológica global con ingresos operativos anuales que superaron los 15.400 millones de euros en 2024 y una plantilla superior a los 30.000 empleados a nivel mundial. La compañía opera comercialmente en más de 70 países y dispone de una red global integrada por 27 centros de fabricación inteligente (11 en China y 16 en el exterior).

La delegación internacional ha estado encabezada por la directora general y codirectora ejecutiva de Skyworth Group y Skywell Group, Zhu Ping, junto a altos directivos de la firma, entre los que se encontraban el director de tecnología (CTO) de Nanjing Golden Dragon, Liu Qian, y directivos de las áreas de I+D y desarrollo internacional.