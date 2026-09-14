Muñoz (PSOE) comparte su preocupación por Ceuta con la presidenta de su Casa en Sevilla: "Urge buscar soluciones"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, el concejal socialista Juan Tomás De Aragón y la presidenta de la Casa de Ceuta en Sevilla, Rosa Colmenar - PSOE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato a la alcaldía de Sevilla Antonio Muñoz ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Casa de Ceuta en la capital hispalense, Rosa Colmenar, con la que ha compartido la preocupación sobre la "insostenible situación" que viven los vecinos de la ciudad autónoma como consecuencia de la crisis migratoria. "El sufrimiento de los ceutíes se está alargando demasiado y urge buscar soluciones para garantizar la convivencia en una ciudad que siempre ha sido ejemplo de concordia entre culturas y religiones", ha afirmado.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, en el encuentro, donde también ha participado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, Muñoz ha escuchado las impresiones de la representante del pueblo ceutí en Sevilla, con la que ha analizado la evolución del conflicto y se ha mostrado "comprensivo" con la "sensación de abandono" que reina en la ciudad autónoma.

Por ello, ha instado al Gobierno a acelerar la toma de decisiones que garanticen el retorno a la normalidad, el refuerzo de los servicios públicos y el bienestar social de todas las familias ceutíes, así como ha insistido en la necesidad de "blindar la soberanía de Ceuta" ante cualquier intento de injerencia o vulneración de su integridad por parte de Marruecos.

Asimismo, ha defendido que ante todo "hay que priorizar la vuelta a la normalidad" de los ciudadanos ceutíes, sin olvidar la defensa de su integridad frente a la instrumentalización de la frontera por parte de Marruecos y el cumplimiento de la legalidad vigente en cuestiones migratorias.

Del mismo modo, Muñoz ha indicado su compromiso con la comunidad ceutí residente en la capital hispalense, ofreciendo la colaboración de su grupo para dar visibilidad a sus reivindicaciones y canalizar sus propuestas ante las instituciones correspondientes. "Estamos hablando de familias que necesitan recuperar su día a día sin incertidumbre ni miedo", ha abundado, a la vez que ha invitado a "resolver sus problemas reales y devolver la dignidad y los servicios que la población ceutí merece".