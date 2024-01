No se repartirán entradas de Icónica en la Cabalgata de Sevilla, con 3.000 integrantes y 100.000 kilos de caramelos

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estrella de la Ilusión de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla no repartirá, finalmente, entradas gratis para el festival de Icónica Fest, que se celebra en la Plaza de España entre los meses de junio y julio, como había previsto la carroza, y ello, "para no poner en riesgo la seguridad de la comitiva". El Ateneo, el Ayuntamiento (a través del Cecop) y la entidad organizadora del evento han descartado tal posibilidad.

Así lo ha confirmado el coordinador de seguridad de la Cabalgata, Pedro Lissen, quien ha señalado en una rueda de prensa que en esa reunión "llegaron a la conclusión de que era una cosa que no se había hecho nunca, y que nos enfrentábamos a algo que no conocíamos, no sabíamos qué reacción iba a tener el público". Eso sí, aún no se ha desvelado qué pasará con esas entradas, sino que se ha limitado a decir que llegarán a la ciudad "de forma mágica".

Los organizadores de la comitiva han esgrimido para tomar esta decisión que "no queríamos crear esa expectativa que nos pudiera alterar el tema de la seguridad. Las entradas de Icónica llegarán como llegan los reyes magos", ha afirmado al respecto.

Antes, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, se había referido a este asunto, preguntado por los medios. "Es el propio cortejo quien decide. Y nosotros, en principio, entendemos que lo único que hacemos son recomendaciones en cuestiones que puedan poner en peligro la seguridad".

En cambio, sí habrá lanzamiento de pequeños paquetes de 15 gramos de mojama desde una de las carrozas de la Cabalgata. "Se han hecho pruebas con lanzamiento de esos blisters, y es lo único así un poco novedoso que no se haya tirado otros años", ha puntualizado Lissen.

DETALLES DE LA COMITIVA

La Cabalgata de Reyes Magos tendrá 45 minutos de paso, desde el coche guía de la organización hasta la carroza de Baltasar. En total, 3.000 personas, con 800 beduinos y 450 voluntarios, "que es un cinturón de seguridad humano para que no ocurra nada y que nadie pueda meter la mano debajo de una de las carrozas". El cortejo irá acompañado por siete bandas de música.

En cuanto a los caramelos que se lanzarán desde las carrozas, está previsto que se repartan casi 100.000 kilos, aunque también habrá "pelotitas antiestrés". El cortejo, que tiene una longitud de kilómetro y medio, saldrá desde el Rectorado de la US a las 16,30 horas. A su entrada, como es tradicional, "los Reyes acudirán al hospital Virgen del Rocío donde nos están esperando los niños que allí se encuentran".

La organización no contempla en estos momentos ningún recorrido alternativo ante la posibilidad de que llueva la tarde del día 5 en Sevilla. "Seguiremos por el mismo recorrido", apuntan.