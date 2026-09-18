'Noche en Blanco' de Sevilla programa más de 140 actividades y se incorporan la iglesia del Salvador, Carmona y Alcalá

Archivo - Detalle del remate del retablo de la Colegial del Salvador, iluminada para la visita 'de Angeli', como foto de recurso - CABILDO CATEDRAL - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación ciudadana sevillasemueve ha presentado la programación de la 'Noche en Blanco' de esta edición, la número 13, que se llevará a cabo el viernes 2 de octubre, con más de 140 actividades culturales gratuitas y de pago, propuestas por 82 entidades y espacios distribuidos por toda la ciudad y, como novedad, abarcará su área metropolitana, en concreto, Alcalá de Guadaíra y Carmona.

Su director, Rafael Ruiz, ha destacado durante el acto, celebrado en CaixaForum, la consolidación de este evento como una tradición cultural contemporánea de Sevilla, con capacidad para reunir cada año a más de 100.000 asistentes, como ocurrió en 2025.

En Sevilla, la programación incorpora, además, una amplia red de bibliotecas municipales --Blas Infante, Felipe González, Luis Cernuda, Los Carteros, Parque Alcosa, Torreblanca y San Jerónimo--, que abrirán sus puertas con propuestas de literatura y fomento de la lectura.

También se suma como novedad la Iglesia Colegial del Salvador, con un espectáculo multimedia --la Catedral acogerá otro similar--, y la Casa Consistorial mostrará su colección artística municipal. La programación crece también con la incorporación de numerosas hermandades sevillanas --entre ellas la Redención, Las Aguas y la Divina Pastora y Santa Marina--, así como con la Universidad Loyola, la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía y la Asociación Añoranza por Volver, entre otras entidades que se estrenan este año en la cita.

A ello se suman espacios ya clásicos de la cita, como los distintos museos sevillanos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), el Acuario de Sevilla, el Archivo General de Andalucía, el Palacio Bucarelli, la Casa de la Provincia, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, la Casa de Pilatos, el Palacio de la Condesa de Lebrija, Torre Sevilla y la Fundación Cajasol, entre otros.

En cuanto al cartel anunciador para esta edición, es obra del diseñador David Barco y conmemora los 150 años del nacimiento del arquitecto Aníbal González.

La Noche en Blanco ofrece actividades para todos los públicos: desde cuentacuentos y talleres infantiles hasta propuestas de artes contemporáneas para jóvenes, rutas temáticas y conciertos para adultos, y visitas patrimoniales y experiencias de memoria colectiva para los mayores.

La edición de 2026 contará con rutas urbanas --el formato con mayor presencia en la programación--, visitas guiadas y teatralizadas a monumentos y palacios, conciertos en espacios singulares como la Casa de los Pinelo o la sede de Juventudes Musicales de Sevilla en el Parque de María Luisa, talleres artísticos y artesanales, y exposiciones temporales de arte emergente y patrimonial.

Toda la programación está ya disponible en la web oficial 'nocheenblanco.org', y como novedad, en los próximos días estará disponible en Google Play la aplicación 'Noche en Blanco Sevilla', para dispositivos Android.