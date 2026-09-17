Las Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla cierran este sábado con homenaje al aniversario de la boda de Carlos V

Archivo - Concierto de las Noches en los Jardines del Real Alcázar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, cerrará este sábado semana las actuaciones de las Noches en los Jardines del Real Alcázar, una de las grandes citas culturales del verano sevillano, que ha ofrecido 63 conciertos entre el 25 de junio y el 19 de septiembre en el Jardín del Cenador de la Alcoba, dentro del Real Alcázar de Sevilla. El broche lo pondrá un homenaje a los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la XXVII edición ha vuelto a reunir propuestas de diferentes estilos y épocas, consolidando este ciclo como uno de los acontecimientos musicales más destacados de la programación cultural estival de la ciudad. Todos los conciertos comenzarán a las 22,30 horas y sus entradas están disponibles en la web de Actidea con un precio único de 7 euros.

De esta manera, este jueves 17 de septiembre, Bernardo Parrilla y Daahoud Salim ofrecerán 'Jazz y resistencia: una historia de Coltrane y Miles, mientras que este viernes, 18 de septiembre, Manu Brazo y Rosa Gavare llevarán su 'Danzas del mundo' al palacio sevillano.

Por último, el ciclo cerrará una nueva edición este sábado, 19 de septiembre, con Andreas Prittwitz y Ramiro Morales, que rendirán homenaje a la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en su 500 aniversario, a través de 'Música en tiempos de Carlos V e Isabel I: de Guerrero a Dowland'.