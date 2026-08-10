Las 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' de Sevilla superan los 13.000 espectadores en el eje de su 27 edición

Archivo - Sevilla.-'Noches en los Jardines del Alcázar' reúne a más de 3.200 espectadores las dos primeras semanas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' de Sevilla ha superado el ecuador de su programación, que se alargará hasta el 19 de septiembre, con la asistencia de 13.595 espectadores y una ocupación media del 94,71 por ciento.

Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta octava semana de conciertos ofrecerá cinco nuevas propuestas que recorrerán "diferentes formas de entender la música", con un listado de conciertos concebidos para "descubrir nuevas voces y disfrutar de la música" en los jardines del Real Alcázar.

De esta manera, dará inicio el martes, 11 de agosto, con la actuación de la cantaora María José Pérez y el guitarrista Alberto López, quienes ofrecerán 'El duende del atardecer', un recital "sobrio y emocionante" que "reivindicará la esencia del flamenco" a través de un recorrido de voz y guitarra por los distintos palos tradicionales.

Asimismo, el miércoles 12 de agosto actuará Alicia Camiñac con 'El jazmín de mi patio', un concierto inspirado en su último trabajo discográfico, donde el jazz "dialogará con el flamenco" desde una mirada personal. Acompañada por la pianista Julia Dueñas Barragán y el baterista José Gómez, ofrecerá un repertorio de composiciones propias donde mezclará improvisación, libertad creativa y tradición andaluza.

Posteriormente, el jueves 13 de agosto, actuará 'Pájaro Guitar Duo', formado por Andrés Herrera 'El Pájaro' y Raúl Fernández, quienes presentarán 'Las Criaturas', un concierto para dos guitarras y voz que combinará composiciones propias con versiones de canciones vinculadas a su trayectoria, donde confluirán el rock, el swing italiano y las músicas de raíz.

El viernes, 14 de agosto, actuará Andrés Iwasaki, quien presentará el concierto de composiciones propias 'Bajo la luna, bajo mi techo' que, inspirado en los primeros versos de 'Estoy aquí', "recorrerá la memoria, la infancia, los afectos y la búsqueda personal", con el objetivo de "detener el ritmo cotidiana y conceder valor al instante presente".

Para finalizar, el sábado 15 de agosto actuará el trío 'Rusted', donde se reunirán el flautista Rubén Díez, el "multinstrumentista" Mangu Díaz y el guitarrista John Conde para proponer "un encuentro" entre el folk atlántico, la energía del rock y las texturas electrónicas.