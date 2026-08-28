'Noches únicas' de la Bienal de Sevilla: Fechas, escenarios y carteles de los espectáculos flamencos

La delegada de Cultura y el director de la Bienal, en la presentación de las 'Noches únicas' - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Noches únicas' de la Bienal de Flamenco de Sevilla reunirá tanto a artistas consagrados, como José Mercé, Mayte Martín, Arcángel, y Aurora Vargas, como a nuevos talentos, entre ellos, José Fermín Fernández o Joselito Acedo. En este sentido, la primera de estas noches será 'El mundo por montera', el día 10 de septiembre en la Plaza de Toros de la Maestranza, con los mencionados Mercé y Arcángel, junto a Martirio, José el de la Tomasa, el Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero, Rosario 'La Tremendita', Ángeles Toledano, 'El Perrete' y Manuel de la Tomasa.

Además, a ellas hay que sumar las seis 'Matinés únicas' que acogerá la iglesia de San Luis de los Franceses con Pedro El Granaíno, Alejandro Hurtado y Encarna Anillo junto a destacados músicos invitados, tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Al respecto, la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que estas 'Noches únicas' "no son solo un orgullo cultural para Sevilla, sino una apuesta estratégica de primer orden. Presentar espectáculos irrepetibles, concebidos exclusivamente para que tengan lugar aquí, nos posiciona en el mapa mundial como una capital viva que crea y lidera: La ciudad se vuelve a convertir en un referente".

El Espacio Turina concentrará seis de estas 'Noches únicas', con una programación que hará de la guitarra "uno de sus principales hilos conductores y propiciará encuentros inéditos entre distintas generaciones y lenguajes musicales". La primera de ellas, el día 12, con 'La cuerda al aire', un encuentro inédito entre Canito y Raúl Rodríguez que pondrá en diálogo la guitarra y el tres flamenco a partir de las músicas de raíz, la tradición y las composiciones propias.

A este espectáculo le seguirá, un día más tarde, 'Guitarra desnuda', el debut en solitario de José Fermín Fernández en la Bienal, un recital en el que el guitarrista "reivindica la capacidad narrativa y emocional del instrumento a través de un recorrido por distintos palos tradicionales y un homenaje a los grandes maestros de la guitarra flamenca solista, de Ramón Montoya a Paco de Lucía".

El día 18, Juan Requena asumirá por primera vez el protagonismo de un espectáculo propio en la Bienal con 'Requeneando', una propuesta personal en la que, acompañado por Los Makarines y con la colaboración de José Ángel Carmona.

La programación de Noches únicas en este espacio continuará el 20 de septiembre con 'Manos que hablan', un diálogo a dos guitarras entre Manuel de la Luz y Manuel Imán que pondrá en común sus distintas trayectorias y sensibilidades, desde el flamenco hasta el rock andaluz y otras músicas.

El 25 de septiembre, Diego del Morao protagonizará 'Más Morao', un concierto en el que el guitarrista jerezano desplegará el legado de una de las grandes sagas del flamenco, con el compás y la identidad de Santiago como referentes. Y el 27 de septiembre será el punto y final de estas noches en el Turina con 'Cuadro', la nueva propuesta de Dani de Morón, que recupera la esencia del cuadro flamenco como espacio de encuentro, improvisación y creación compartida.

'NOCHES ÚNICAS EN EL CENTRAL Y EL ALCÁZAR'

El Teatro Central y el Real Alcázar de Sevilla acogerán dos 'Noches únicas' marcadas por el encuentro y la singularidad. El 15 de septiembre, Isabel Bayón llevará al Central 'Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cantes', una propuesta que reúne a David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos, Inma Rivero y José Luis Ortiz.

Un día después, el 16 de septiembre, el Alcázar será escenario de 'Xerezanías', un encuentro inédito entre tres grandes sagas del cante jerezano, representadas por Luis El Zambo, Dolores Agujetas y Antonio de la Malena, que reunirá sobre un mismo escenario tres estéticas y tres formas de entender el flamenco vinculadas a los barrios y territorios que han marcado sus respectivas familias: Santiago, La Plazuela y el eje Jerez-Lebrija.

EL LOPE DE VEGA ACOGE CINCO ESPECTÁCULOS

El Teatro Lope de Vega reunirá cinco 'Noches únicas' que recorrerán distintas formas de entender y vivir el flamenco. El ciclo arrancará el 17 de septiembre con 'La copla del cante', de Arcángel, un homenaje a la estrecha relación entre ambos géneros a través de un repertorio inspirado en figuras como Marchena, Caracol, Pepe Pinto, Canalejas o La Paquera de Jerez.

El día 18, Antonio Reyes protagonizará 'Seis cuerdas, seis', un encuentro entre el cante y seis grandes guitarristas: Rafael Riqueni, Manolo Franco, Diego del Morao, Joni Jiménez, José del Tomate y Nono Reyes; el 25, Aurora Vargas y Juana Amaya llevarán al escenario 'Hazme con los ojos señas', un mano a mano construido desde la complicidad entre el cante y el baile.

Las sevillanas serán las protagonistas el 27 de septiembre con 'Fue tu querer', que reunirá a Macarena de la Torre, Juan de Mairena, Lidia Hernández y Fran Fernández, junto a Manolo Marín, Ana María Bueno, Rafael de Utrera y Carmen Lozano, en una celebración plural de este género como expresión de la cultura musical sevillana. Y la última 'Noche única' en el Lope será el 30 de septiembre: Mayte Martín presnentará 'Arqueología de lo puro', un recital dedicado a las formas más esenciales del flamenco antiguo y a repertorios clásicos y menos transitados, desde el rigor y el respeto a la tradición.

También el Hotel Triana volverá a convertirse en escenario de tres 'Noches únicas'. El día 17, 'Mujeres gitanas' reunirá a Remedios Amaya, Montse Cortés, La Fabi, Josemi Carmona, José Serrano, Israel Gutiérrez 'Piraña', Álvaro Llanos y Los Cherokee. Un día después, 'Uvitas negras' conmemorará el 75 aniversario de la Peña Pozo de las Penas con El Distinguido, Itoly de los Palacios, Nene Escalera, Manuel Orta y José Ángel Carmona, entre otros.

El ciclo se cerrará el día 19 con 'Andalucía en el tiempo', bajo la dirección artística de Manuel Curao, que reunirá a El Boquerón, Carmen de la Jara, Curro Lucena, Jaime 'El Parrón', Joselete de Linares, José Sorroche, Paqui Corpas, El Pecas y Romerito de Jerez, acompañados por Eduardo Rebollar y Antonio Carrión al toque.

CITAS EN EL TEATRO ALAMEDA

Por su parte, el Teatro Alameda abrirá el 22 de septiembre un recorrido por la memoria del flamenco con 'Patio', la propuesta de Joselito Acedo que evocará los antiguos corrales de vecinos de Triana como espacios de convivencia, creación y transmisión del arte, en compañía de Manolo Marín, Pastora Galván, Rafael Riqueni y José Acedo padre. A esta evocación de la memoria del barrio le seguirá, el 28 de septiembre, 'Por Vallejo', un homenaje a Manuel Vallejo de la mano de Manuel Cuevas y Miguel de Tena, ambos reconocidos con la Lámpara Minera, que reivindicarán la vigencia de los estilos clásicos y el legado de una de las grandes figuras del siglo XX.

'Los flamencos no van a la barbería' será el encuentro que Capullo de Jerez y José de los Camarones protagonizarán el 30 de septiembre. Como broche, el 1 de octubre, Juan y Bernardo Parrilla compartirán escenario con Diego Carrasco y Carrete de Málaga en 'Herencia'.

EL TEATRO DE LA MAESTRANZA

El Teatro de la Maestranza reunirá cinco 'Noches únicas', la primea el día 19, en el que Juan Manuel Cañizares abrirá la cita con 'Cañizares Sinfónico', junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Al día siguiente, José Mercé presentará 'Toquen a rebato'; el 22 de septiembre, Manuel Liñán llevará al escenario 'Bailaor@', mientras que el 24 de septiembre, Esperanza Fernández, Duquende, José Valencia, Pepe Torres y Nazaret Reyes protagonizarán 'A canela y clavo'.

El 3 de octubre, Carmen Linares celebrará en el Maestranza el 30 aniversario de la publicación de 'Antología de la mujer en el cante' con 'Perlas a Millares', acompañada por Marina Heredia, María Terremoto, Rafaela Carrasco y Rocío Luna.