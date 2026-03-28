Normativa para bares en Semana Santa en Sevilla: retirada de veladores durante la tarde o cierres en la Madrugá

Archivo - Personas en la terraza de un bar en Sevilla, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hosteleros deberán durante la Semana Santa 2026 retirar sus veladores a partir de las 17,00 horas en las zonas de la Carrera Oficial, aunque la normativa permite la sustitución del formato habitual de mesa y sillas por mesas altas y, de forma excepcional este año, se permitirá el consumo en la zona autorizada de veladores.

Así lo ha confirmado el Consistorio en sus redes sociales, al tiempo que ha recordado la normativa vigente en la capital andaluza relativa a bares para estas fechas.

VELADORES

Sobre los veladores, se deberán retirar a partir de las 17,00 horas aquellos establecimientos que se encuentren en la Carrera Oficial y vías de acceso y salida.

En concreto, esta medida comprende la calle Granada, la Plaza de San Francisco, Hernando Colón 2, Chicarreros, las perpendiculares a Sierpes, Capataz Rafael Franco, Placentines o la Plaza Virgen de los Reyes, entre otros.

Así, se deberán retirar los veladores de los establecimientos por los que pasen cofradías una hora antes del paso de la Cruz de Guía, pero se podrá seguir consumiendo en el interior sin ningún problema. No obstante, se permite la sustitución del formato habitual de mesa y sillas por mesas altas y el consumo de alimentos y bebidas dentro de la zona autorizada de veladores, aunque el cliente no disponga de mesa o asiento.

Con carácter excepcional durante la Semana Santa 2026, se permitirá el consumo de alimentos y bebidas dentro de la zona autorizada de veladores, aunque el cliente no disponga de mesa o asiento asignado.

MADRUGÁ

Durante la Madrugá, los bares que sirven alcohol cerrarán de 3,00 a 6,00 horas, pudiendo solicitar la apertura en dicho horario cumpliendo con no servir bebidas alcohólicas de alta graduación, aquellas superiores a 20 grados de alcohol.

Asimismo, los establecimientos podrán solicitar horario en los términos establecidos por la normativa, como, por ejemplo, no servir bebidas alcohólicas de alta graduación a partir de las 09,00 horas.