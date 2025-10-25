Una novela enfrenta la desigualdad global e injusticia entre Norte-Sur y busca generar empatía

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Puro empeño', una obra de la escritora sevillana María Iglesias con la que enfrenta a sus protagonistas, y al propio lector, con las injusticias y dilemas de salvar a quien lo necesita en un contexto marcado por la desigualdad entre los países del Norte y Sur, llega este sábado a la Feria del Libro de Sevilla.

En una entrevista con Europa Press, Iglesias ha asegurado que busca que la novela invite al lector a ponerse en la piel de cada personaje, a comprender sus decisiones y conflictos y a reflexionar sobre cómo, incluso con buena intención, los gestos individuales se encuentran con estructuras de poder y desigualdad global.

"Busco que el lector sienta empatía antes que juicio", ha expresado la periodista, a la par que ha apostillado que se ha propuesto en la novela "trabajar más el aspecto íntimo y empático, para que la lectora o lector se sientas identificado".

La novela está protagonizada por la historia de Alba y Simone, dos amigas, española y francesa, cuya relación se pone a prueba cuando deben decidir si ayudar a Leila, la hija de una adolescente marroquí y un joven maliense fallecido en un intento de salto a la valla de Melilla.

HISTORIAS DE SUPERVIVENCIA QUE NO SE CUENTAN

Para encontrar la idea que ha motivado el libro, Iglesias insiste en que no parte de "modas editoriales" ni de "vacíos de mercado", sino de estímulos vitales y conflictos que la conmueven, y que la llevan a construir historias que reflejan dilemas humanos.

En 'Puro empeño' denuncia el expolio histórico y actual de África, colonialismo, neocolonialismo, explotación de recursos y desigualdad en la libertad de movimiento según enumera, y cómo estas estructuras generan "situaciones límite" para quienes intentan sobrevivir.

Además, Iglesias ha enmarcado su experiencia en el Mediterráneo y el norte de África: "Cuando vas a lugares como Nador o Lesbos, te das cuenta de que lo que muchos perciben como un flujo masivo de migración es solo una fracción mínima de la vida cotidiana, y que detrás hay historias de supervivencia y desigualdad que rara vez se cuentan".

"LO QUE VES EN EL TERRENO OBLIGA A CONTARLO"

Inevitablemente, la sevillana encuentra en la obra un lugar en el que entremezclar su faceta periodística, en la que ha desempeñado trabajos sobre migración, derechos humanos y conflictos internacionales, con la narrativa de ficción, utilizando sus experiencias y observaciones para otorgar verosimilitud a los personajes.

"A veces lo que ves en el terreno te conmueve y te obliga a contarlo, y eso se refleja de manera natural en la novela", ha explicado Iglesias en la conversación.

En la novela y en su trabajo periodístico, Iglesias también busca cuestionar los estereotipos sobre África que aún predominan en Occidente. Lejos de ser solo un continente pobre y rural, la autora ha incidido en su dinamismo, diversidad y modernidad, mostrando ciudades vibrantes, profesionales formados y sociedades complejas.

"Tenemos muchísimos malentendidos sobre el continente; se suele mostrar solo pobreza o conflicto, pero hay ciudades, universidades y gente profesional que demanda respeto e igualdad", ha subrayado Iglesias.

La cuarta novela de la autora sevillana, 'Puro empeño', sigue a 'Lazos de humo', 'El granado de Lesbos' y 'Horizonte', obras en las que ya había explorado cuestiones de migración, derechos humanos y conflictos sociales.

Sin embargo, la autora ha considerado que, a su juicio, este libro supone un salto en su trayectoria, porque se centra en un número reducido de personajes y en sus conflictos íntimos, abordando la historia desde múltiples perspectivas para que el lector pueda identificarse con cada uno y construir su propio juicio moral.