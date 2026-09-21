La nueva sede de la Policía Local del barrio de la Macarena estará ubicada en el Hogar San Fernando de Sevilla

Nueva sede de la Policía Local de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes, 21 de septiembre, que la nueva sede de la Policía Local en el distrito Macarena estará ubicada en el centro cívico Hogar San Fernando.

Este emplazamiento contará con 580 metros cuadrados construidos, dos plantas, una bolsa de aparcamiento para 23 vehículos y capacidad de ampliación futura, tal y como ha subrayado el Gobierno local en una nota.

El Consistorio ha defendido la ubicación "estratégica" en este centro cívico, al aportar la posibilidad de "crecimiento y ampliación de las instalaciones si las necesidades del servicio aumentan".

"Además de los 580 metros cuadrados construidos, permite habilitar una zona de aparcamiento propia con capacidad para 23 vehículos y, lo que es más importante, posibilidades de crecimiento futuro para la sede", ha argumentado la delegada de Edificios Municipales, Blanca Gastalver.

No obstante, en un audio remitido a medios, el delegado sindical de CSIF de la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, ha mostrado su sorpresa tras este anuncio, al advertir de que esta propuesta fue "rechazada hace unos meses" por la Jefatura de la Policía Local, cuando el Ayuntamiento "expresó que allí se ubicaría la sede del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local".

En este sentido, ha mostrado su predisposición a mantener una reunión con el Gobierno local en aras de "analizar los planos de organización de las instalaciones".

"Estamos en contra de que el uso de este edificio sea compartido, que esté el uso del centro cívico por un lado y la Policía Local por otro. El trabajo de la Policía Local necesita discreción. Consideramos que no es compatible que nuestro trabajo esté compartido con otros servicios donde cualquier usuario puede acceder al edificio, por motivos de seguridad para los profesionales y también para la ciudadanía".