Ocho películas finalistas de los Óscar se proyectaron en el último Festival de Cine de Sevilla

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ha valorado la publicación de los nombres de los largometrajes que van a optar a la edición número 97 de los Óscar, dado a conocer este miércoles por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, "con un resultado que consolida al certamen sevillano como antesala de la cosecha de los premios internacionales más prestigiosos".

En una nota de prensa, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha declarado que "es indiscutible el altísimo nivel del 21 Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde ocho de las 15 producciones que figuran en la lista de finalistas al Óscar a 'Mejor Película Internacional', que se entregará en la gala que acogerá el Dolby Theatre de Hollywood el 2 de marzo, pudieron verse en las salas de la ciudad como parte de la programación de la última edición del certamen".

Asimismo, la edil de Cultura ha informado que "el 21 Festival de Sevilla ha sido el escaparate del cine europeo más esperado y antesala de lo que está por venir en cuanto a la temporada de premios y a los estrenos en cines, con especial incidencia en las carteleras de este mes de diciembre".

De igual manera, Moreno ha destacado que el palmarés sevillano "ya reconoció en noviembre a tres de las producciones presentes en la carrera de los Óscar, con una abrumadora presencia europea en la categoría de Mejor Película Internacional (10 de 15)". En este sentido, la británica Santosh (proyectada en España como 'Secretos de un crimen') fue mecedora del Giraldillo al 'Mejor Guion' para Sandhya Suri; mientras la danesa 'The Girl with the Needle' obtuvo cuatro estatuillas.

La letona Flow, película de animación sin diálogos que se ha convertido en una las revelaciones de la temporada, se hizo con el Premio al 'Mejor Montaje', obra también de su director, Gints Zilbalodis, el Gran Premio del Jurado y el Premio Puerta América, una de las principales novedades del 21 Festival de Sevilla y al que precisamente optaban las películas de las distintas secciones que representaban a sus respectivos países en la candidatura al Óscar".

Por otro lado, la edil de Cultura ha informado que "al igual que con la sección 'Puerta de América', la sección del proyecto educativo Ventana Cinéfila ha obtenido unos grandes resultados que hoy mismo hemos podido conocer y que confirma que el proyecto ha llegado a más de 365.000 jóvenes espectadores, el 35% gracias a su alianza con el Festival de Cine Europeo de Sevilla".

"Este singular proyecto educativo, que reúne a cinco de los más importantes festivales de cine de nuestro país; Sevilla, Málaga, Huelva, Valladolid y Sitges, ha conseguido llegar a 365.906 jóvenes espectadores en su quinta edición. Un proyecto que nace con el objetivo de fomentar el amor por el cine de los espectadores del mañana y que en Sevilla ha alcanzado la cifra de 126.867 jóvenes, lo que representa el 35%, del total nacional, la cifra más alta alcanzada de los cinco festivales implicados en este proyecto.

En total, han sido 347 centros educativos de Sevilla que a través del 21 Festival de Sevilla han llevado a cabo el proyecto Ventana Cinéfila", ha abundado Moreno. Por último, Moreno ha destacado "desde el Ayuntamiento no podemos estar más satisfechos con el brillante resultado del 21 Festival de Cine de Sevilla y con la gestión que su director, Manuel Cristóbal, ha llevado a cabo. Una edición que no para de darnos alegrías y que seguro que será el mejor acicate para seguir trabajando en la próxima edición 2025".