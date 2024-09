La ONCE dedica el cupón del 8 de octubre al 50 aniversario del Hospital Macarena de Sevilla

Presentación del cupón del 8 de octubre, dedicado al 50 aniversario del Hospital Macarena. - ONCE

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del martes 8 de octubre al 50 aniversario del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. En este sentido, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, han presentado este lunes la imagen de este cupón al director gerente del centro hospitalario, Miguel Ángel Colmenero.

En este encuentro han participado, además, el equipo directivo del hospital; la directora médica, Carmen Segura; el director de Enfermería, Jesús Cárcamo, y el médico adjunto a la Gerencia, Carlos Miguez, junto al director del sector sanitario y sociosanitario de Ilunion y director de Relaciones Institucionales, Eusebio Azorín, informa la entidad en una nota de prensa.

De este modo, cinco millones de cupones llevarán como motivo un primer plano de la parte central de la fachada del hospital sevillano con la imagen corporativa de este 50 aniversario y el lema 'Contigo'. Así, la ONCE se suma a esta celebración "mostrando con orgullo en toda España la trayectoria de un hospital que se ha convertido en un referente principal de la sanidad pública andaluza por la excelencia y el compromiso de sus profesionales y por su apuesta incansable por la docencia, la investigación y la calidad asistencial", asegura Martínez.

El Hospital Virgen Macarena abrió sus puertas en 1974, denominándose entonces Hospital Clínico de la Facultad de Medicina y siendo heredero del antiguo Hospital de Las Cinco Llagas --actual sede del Parlamento de Andalucía--. Desde el principio, el centro sanitario fue incorporando tecnologías avanzadas que se adaptaban a los nuevos tiempos y con una visión de servicio a la ciudadanía que incorporaba la asistencia a toda clase de enfermos, fuera cual fuera su posición social o económica.