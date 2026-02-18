La ONCE reparte 350.000 euros entre los vecinos de la calle Silos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

María José Rivas, vendedora de la ONCE en la calle Silos de Alcalá de Guadaíra. - ONCE

ALCALÁ (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado una parte de su fortuna en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde María José Rivas ha vendido diez cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, en un sorteo que ha repartido más de 1,2 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Rivas, vendedora de la ONCE desde 2016, se ha mostrado feliz por haber repartido 350.000 euros entre sus vecinos en la rotonda de la calle Silos, "una zona muy concurrida" de la localidad sevillana. "Sin dormir toda la noche", ha afirmado al comienzo de esta jornada y "encantada del día que se avecina", señala la entidad en un comunicado.

"Me alegro mucho por la gente, me ha dado un subidón que no veas, porque todos los días nos levantamos con la ilusión de dar el premio. Esto es una lluvia de emociones que ni te lo imaginas", ha afirmado la vendedora de la ONCE.

Más suerte han tenido en Málaga, donde se ha vendido la serie agraciada con medio millón de euros, que es el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, y ha repartido en la capital de la Costa del Sol un total de 675.000 euros en premios mayores.

Este sorteo, que estaba dedicado a la celebración del Nuevo Año Chino, ha dejado otros 210.000 euros en El Puerto de Santa María (Cádiz), por lo que ha repartido más de 1.235.000 euros entre las tres provincias. El resto de los premios se han repartido entre Asturias y la Región de Murcia.