Pablo López ofrece una noche de "música y emoción" en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en el Festival del Patio + Metrópolis

Concierto de Pablo López en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dentro del Festival del Patio + Metrópolis - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha vuelto a ser escenario de "grandes propuestas musicales con miles de personas disfrutando" con la celebración, este pasado viernes 25, del concierto de Pablo López, dentro del Festival del Patio + Metrópolis, una iniciativa cultural impulsada por la Diputación de Sevilla.

En una nota de presa, el Ayuntamiento de la localidad ha destacado que el artista malagueño "logró conectar con un público entregado en una noche marcada por la emoción, la música en directo y una puesta en escena cuidadosamente diseñada". Pablo López presentó su espectáculo 'El Niño del Espacio en Concierto 2026', una propuesta con la que el artista "está recorriendo distintos escenarios durante el tramo final de esta gira" antes de afrontar, en 2027, una nueva etapa de su trayectoria con 'Hibakusha Tour'.

"El concierto ofreció un recorrido por algunos de los grandes éxitos de su carrera, combinados con una puesta en escena envolvente en la que el piano volvió a ocupar un lugar protagonista", ha señalado el Consistorio. Además, "la interpretación y la intensidad emocional de sus canciones fueron algunos de los elementos más destacados de una velada en la que el artista consiguió mantener una conexión constante con el público", ha continuado.

En este sentido, el espectáculo convirtió la explanada del auditorio en el "escenario de un viaje musical e íntimo en el que Pablo López repasó diferentes momentos de su trayectoria y compartió con el público una selección de sus temas más reconocidos".

La cita ha contado con un dispositivo de organización y seguridad para "facilitar el acceso y garantizar el correcto desarrollo del evento". La apertura del recinto se produjo a las 20,00 horas y el concierto comenzó a las 22,00 horas. "Para agilizar la entrada se habilitaron 12 carriles de control de acceso, gracias a la coordinación entre la organización y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra", ha explicado. Asimismo, el dispositivo ha incluido personal sanitario y de vigilancia, aseos y servicio de restauración.

La celebración del concierto de Pablo López se enmarca en "el nuevo recorrido provincial" del Festival del Patio + Metrópolis, que "continúa acercando propuestas culturales y musicales de primer nivel a distintos municipios sevillanos". Tras su paso por Alcalá de Guadaíra, el festival afronta nuevas citas en Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe, "reforzando su vocación de llevar la cultura y los grandes espectáculos a diferentes puntos de la provincia".

Con esta actuación, el festival ha sumado "una nueva noche de música y participación ciudadana, consolidando su apuesta por una programación cultural capaz de combinar artistas de referencia con espacios singulares de la provincia de Sevilla".