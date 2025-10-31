Padres del colegio 'Jacarandá' de Sevilla Este alertan de "falta de limpieza" traducida en "mugre y telarañas"

Imagen del interior del CEIP 'Jacarandá' de Sevilla Este, del que el AMPA 'Caracol' critica "falta de limpieza". - AMPA CARACOL DEL CEIP 'JACARANDÁ' DE SEVILLA

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 'Caracol' del colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Jacarandá' de Sevilla Este ha alertado este viernes la "falta de limpieza" que se da en dicho centro educativo, traducida en "mugre, polvo, telarañas" e "insectos".

Así lo ha expuesto el AMPA en un comunicado en el que culpan de esta situación al Ayuntamiento de Sevilla, que "ha decidido, por supuesto de forma unilateral, mermar el número de trabajadores del operativo de limpieza, pasando de los cinco adjudicados a tan solo dos".

Desde la asociación de madres y padres de alumnos 'Caracol' han querido así expresar su "más enérgica protesta acerca del deplorable estado en el que se encuentra el colegio por la falta de limpieza", y han advertido de que "este problema es recurrente desde hace un año", cuando empezaron a "sufrir una disminución en el número de empleados que desarrollan esta tarea".

"En respuesta a nuestros escritos y protestas se palió la problemática desde la administración con la contratación temporal de algunos trabajadores extra que, ahora vemos, no fueron sino una forma de acallar nuestra desaprobación", han añadido desde el AMPA, desde donde han agregado que, durante el pasado curso escolar, dicho colegio "nunca llegó a los cinco peones de limpieza que el centro tiene adjudicados".

En esa línea, la asociación ha relatado que en el actual curso 2025-26 se ha producido "un patente empeoramiento de la situación, pues a la reducción del número de limpiadores --se pasó a dos operarios para un centro de 650 alumnos, más de medio centenar de profesores y el personal de extraescolares--, hay que añadir que el colegio se encuentra desde finales de verano inmerso en un importante proyecto de obras para la sustitución de las pistas deportivas que, no por deseado, deja de traer consigo efectos secundarios indeseados".

Los padres advierten así de la presencia de "polvo y albero, así como de un aumento de insectos como consecuencia del removido de tierras", y han agregado que "todo ello, como es lógico, necesita de un refuerzo en el personal de limpieza".

Frente a ello, han criticado que, "muy al contrario, volvemos a encontrarnos con una disminución de plantilla, pues de tres trabajadores se ha pasado a dos, además sin la figura del 'barrepatio', que lleva más de un año y medio de baja sin que la misma haya sido cubierta, lo que llevó a que fueran los propios padres quienes tuvieran que barrer el patio para la pasada fiesta de fin de curso", según han explicado, y han incidido en subrayar que eso se suma "a los efectivos faltantes".

"El colegio está, sencillamente, impresentable, sucio, con gran cantidad de polvo, los baños sucios, papeleras llenas", aseveran desde el AMPA, desde donde advierten además de que "no son pocos los casos de personas asmáticas que ven su estado agravado por el polvo en suspensión existente", y "los menores en muchos casos están toda la mañana sin acudir al baño por no entrar en el mismo y someterse a los malos olores y la suciedad de estos".

PICADURAS DE INSECTOS

"El colmo de esta lastimosa situación es que ya son varios los casos de niños a los que les han aparecido ronchas y enormes picaduras por los insectos que pululan por el colegio, ya que desde la administración se vuelve a hacer nuevamente dejación de funciones en este importantísimo asunto", continúa el comunicado del AMPA 'Caracol', desde donde reclaman "con toda la vehemencia" de la que son "capaces" un "dispositivo de limpieza adecuado a la situación o, como mínimo, recuperar los cinco limpiadores que nos corresponden".

La asociación exige "basta ya de racanería y de jugar con la salud" de sus hijos "recortando en partidas tan fundamentales como la que nos ocupa", y lanza el aviso de que, "de no procederse a lo que consideramos una justa reivindicación, no nos dolerán prendas en tomar las medidas necesarias hasta que esto ocurra", y "si hay que cortar el tráfico, lo haremos". "Si hay que hablar a los medios, hablaremos. Y si es preciso llevar el asunto al Pleno del Ayuntamiento de nuestra ciudad, allí estaremos los primeros", concluye el comunicado del AMPA del CEIP 'Jacarandá'.

Por su parte, padres del CEIP 'Maestro José Fuentes', también ubicado en Sevilla Este, han trasladado a Europa Press que en dicho colegio se vive una situación similar, y hace unos días "se inundó entero", al tiempo que han explicado que todos los viernes a las 9,00 horas de la mañana realizan concentraciones para protestar por esta circunstancia, pero "no vale para nada", según lamentan.