El Parque María Luisa acogerá tres funciones de teatro costumbrista a partir de septiembre con 'Soñó Sevilla'

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, llevará al Parque de María Luisa el teatro costumbrista andaluz con 'Soñó Sevilla bajo las estrellas', una propuesta de la compañía local Giraldillo de Comedias, dirigida por Rocío Rodríguez, que ofrecerá tres funciones gratuitas los días 3, 4 y 5 de septiembre, a las 21,30 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las representaciones tendrán lugar en un escenario especialmente vinculado a la historia de Sevilla, la fachada principal del actual Museo de Artes y Costumbres Populares, en pleno Parque de María Luisa con entrada gratuita y libre hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa.

De esta manera, la propuesta estará dividida en dos partes, con el sainete 'La esposa y la chismosa', de los Hermanos Álvarez Quintero, una pieza de humor ágil y cercano que, desde el retrato de la vida cotidiana, aborda con ironía el poder de los rumores y el peso de las apariencias.

A continuación, se representará 'La casa de los milagros', un juguete cómico en un acto de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, una comedia de enredo que juega con la credulidad, el ingenio y las situaciones disparatadas, con el particular sabor del teatro humorístico de comienzos del siglo XX.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que 'Soñó Sevilla bajo las estrellas' es "mucho más que una representación teatral", sino que se trata "una manera de encontrarnos con nuestra historia, con nuestros autores y con nuestra tradición escénica en uno de los espacios más emblemáticos de Sevilla".

Asimismo, ha indicado que con esta propuesta pretenden que la cultura "salga de los espacios cerrados y se acerque a los sevillanos y a quienes nos visitan y hacerlo además de manera gratuita", en un entorno como el Parque de María Luisa, que "permite disfrutar de nuestro patrimonio y de nuestro teatro bajo las estrellas".

HOMENAJE AL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ANÍBAL GONZÁLEZ

Además, las representaciones serán puestas en escena bajo el actual Museo de Artes y Costumbres Populares, proyectado por el arquitecto sevillano Aníbal González, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años. Fue concebido para la Exposición Iberoamericana de 1929 como sede del Pabellón de Industrias, Manufacturas y Artes Decorativas y posteriormente denominado Pabellón de Arte Antiguo e Industrias y, más tarde, Pabellón Mudéjar.

Al hilo, Moreno ha abundado que de esta forma, 'Soñó Sevilla bajo las estrellas' "plantea un diálogo entre teatro, arquitectura, patrimonio y memoria, integrando las artes escénicas en uno de los escenarios históricos concebidos por Aníbal González para aquella gran exposición internacional que marcó profundamente la Sevilla del siglo XX", ha abundado Angie Moreno.

De igual manera, ha subrayado que "celebrar este 150 aniversario de Aníbal González también significa reivindicar la Sevilla que él soñó y que hoy seguimos disfrutando". No hay mejor manera de hacerlo que llenando de cultura sus espacios y recuperando, a través del teatro costumbrista, parte de esa memoria artística y popular de nuestra ciudad", ha añadido.