Participa avisa que el Ayuntamiento no podrá invertir finalmente 18 millones del superávit de 2017

El concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense Julián Moreno ha avisado este martes de que el Consistorio no podrá invertir 18 millones de euros procedentes del excedente o superávit del presupuesto municipal de 2017 y susceptibles de ser empleados en inversiones siempre que las mismas se atengan a la calificación de "financieramente sostenibles" estipulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por "no haber hecho los deberes" en materia de gestión económica.

A tal efecto, recordemos que la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promulgada por el anterior Gobierno central del PP, regula que los excedentes presupuestarios anuales de las administraciones habrían de ser aplicados "a la reducción de endeudamiento neto", pero una disposición adicional a dicha norma permite que, en determinadas circunstancias, los excedentes presupuestarios sean aplicados en inversiones, siempre que las mismas se atengan al concepto de "financieramente sostenibles" previamente fijado por el Estado.

En ese sentido, señala Julián Moreno 18 millones de euros procedentes del excedente o superávit del presupuesto municipal de 2017, susceptibles de ser empleados en inversiones siempre que las mismas se atengan a la calificación de "financieramente sostenibles" estipulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto al destino de los superávit de las administraciones.

Según el concejal de Participa, el Ayuntamiento no podrá aplicar finalmente en inversiones tales 18 millones, por "no haber hecho los deberes durante este verano". "Septiembre era un mes clave para que el Ayuntamiento de Sevilla cumpliera el plazo de 30 días estipulado para el pago medio a proveedores y poder realizar estas inversiones. Era el único requisito legal que faltaba para poder invertir esos 18 millones, pero el Ayuntamiento no sólo no ha reducido el periodo de pago, sino que en los últimos días parece que lo está incrementando", según Moreno.

"Con estos 18 millones se podrían haber realizado actuaciones de urgencia que la ciudad necesita", ha destacado Moreno, que señala que Sevilla necesita "un gobierno que trabaje por la ciudad y no uno que desperdicia la posibilidad de invertir 18 millones de euros antes de que acabe el año para actuaciones de urgencia".