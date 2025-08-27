La pensión media de jubilación en Sevilla se sitúa en agosto en los 1.421,5 euros al mes, un 4,6% más alta que en 2024

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en agosto un total de 408.475 pensiones en la provincia de Sevilla, con un importe medio que se sitúa en los 1.214,5 euros mensuales, un 4,6% más que hace un año. La de jubilación, que representa el 57,4% del total, es la de mayor importe, con una media de 1.421,5 euros mensuales y un 4,6% más que en agosto de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha señalado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, en una nota, "desde 2018 las pensiones en Sevilla han aumentado 393 euros de media, lo que demuestra la solidez y el esfuerzo del Gobierno de España para garantizar que esta parte de la ciudadanía no pierda poder adquisitivo".

El crecimiento del importe en la pensión media en la provincia ha replicado la tendencia nacional, donde el aumento ha sido de un 4,4% de media en los más de 10,3 millones de pensiones que han recibido cerca de 9,4 millones de personas, según los datos del Gobierno.

Por su parte, en Andalucía la mejora ha representado un 4,7% más respecto al último ejercicio con un importe medio de 1.178,97 euros, y durante este mes en la región se han abonado 1,7 millones de pensiones a cerca de 1,54 millones de andaluces.

En el caso de la provincia de Sevilla, esta ha registrado 62.829 beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente con un importe medio de 1.098,01 euros. Las pensiones de viudedad se han situado en los 985,06 euros, que han cobrado 92.293 pensionistas.

Igualmente, un total de 16.074 personas han recibido la de orfandad (517,28 euros) y 2.884 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 755,08 euros. Del total de pensiones abonadas en Sevilla, a 45.644 se le aplicó el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.

Finalmente, en todo el país, la nómina de agosto asciende a 13.620,9 millones de euros, con 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media del sistema ha alcanzado los 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.