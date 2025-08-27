La piscina del Complejo Deportivo Distrito Sur de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reabre en septiembre tras varias mejoras

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, durante su visita al Complejo Deportivo Distrito Sur. - AYTO. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La piscina del Complejo Deportivo Distrito Sur de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abrirá sus puertas en septiembre tras permanecer cerrada en agosto para su "puesta a punto y mejora de las instalaciones", que ha consistido en la renovación del suelo interior para que sea "más cómodo y seguro" para los usuarios.

Según ha manifestado la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá en una nota, la obra se ha sumado a la mejora "integral" realizada en todo el complejo deportivo, que abarca desde las pistas de pádel hasta el pabellón interior.

De esta manera, en la piscina cubierta también se han realizado trabajos de mantenimiento y mejora en la zona de vestuarios y servicios, además de la revisión correspondiente de los sistemas de depuración y calderas.

En este contexto, el delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, ha destacado el "esfuerzo de inversión del Ayuntamiento en un complejo deportivo público municipal con cada vez más personas usuarias, dado el crecimiento que está experimentando esta zona de Alcalá".

Asimismo, Gracia ha añadido que se "han mejorado las instalaciones" con la renovación de los suelos en las pistas de pádel, el mantenimiento del campo de fútbol 7, la pista deportiva interior y la habilitación de un espacio para la futura consulta médica, entre otros servicios.

La piscina cubierta del Complejo Deportivo Distrito Sur, de 25 metros de largo, ofrece un alto servicio para todo tipo de usuarios, desde los más pequeños hasta adultos. En este sentido, acoge actividades de baño libre y entrenos del Club Natación Alcalá que, con más de cien participantes de diferentes categorías, se encarga tanto de enseñar a todos sus socios a nadar como a formar nadadores con un alto nivel.

En una visita al complejo, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha comprobado los trabajos para la mejora integral del complejo que, con un presupuesto de más de 200.000 euros, ha supuesto la rehabilitación de las doce pistas de pádel; la sustitución de mallas perimetrales; la renovación de luminarias a tecnología led; la instalación de un ascensor para vencer los desniveles del edificio haciéndolo más accesible; el mantenimiento de la pista de fútbol 7 y los últimos trabajos en la piscina, realizados en agosto para "aprovechar" el mes en el que permanece cerrada al público.

Finalmente, la primera edil ha indicado que están "muy satisfechos con la evolución del deporte en la ciudad porque cada vez son más las personas que lo practican", y ha insistido en que "dada la gran demanda existente en la ciudad por la práctica deportiva, hay una necesidad de ofrecer un buen catálogo de espacios adecuados". Es por ello que "siguen creando nuevas instalaciones" y han iniciado la tramitación para construir una pista de 400 metros en los Cercadillos, "atendiendo así una demanda de los deportistas".