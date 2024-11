El pleno de Palomares trata un "incidente" en una atracción de feria con una niña afectada y la falta de Guardia Civil

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El último pleno ordinario del Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), gobernado por mayoría absoluta por el independiente Manuel Benjumea, abordó un "incidente" o "accidente" en una atracción de la Feria que se habría saldado con una menor de edad afectada, así como la total ausencia de efectivos de Protección Civil y que "apenas" hubo presencia de la Guardia Civil, pese a que había sido solicitada su participación en el dispositivo de prevención.

En concreto, en aquella sesión del pasado 26 de septiembre, la portavoz del PSOE, Ana Isabel Jiménez Salguero, manifestaba en el pleno que el edil de IU-Podemos, Carlos Almansa, le había "mandado" vía teléfono móvil una "pregunta para formular", tras lo cual activaba la reproducción de un archivo de audio almacenado en su teléfono móvil.

En esta grabación sonora, el edil Carlos Almansa explicaba que por "la imposibilidad de asistir al pleno" se había "permitido la libertad" de enviar a la portavoz del PSOE una nota de audio en su "representación", para trasladar al pleno sus ruegos y preguntas.

UNA MENOR AFECTADA

A continuación, reclamaba información sobre un "accidente" acontecido en la Feria, al "salir una niña despedida tres metros" de una atracción ferial que estaba en funcionamiento, precisando que el Gobierno local debería esclarecer los motivos por los cuales dicha atracción no fue "paralizada en el momento" del siniestro y siguió "funcionando" o cómo se "permitió que una persona sin nociones sanitarias mínimas moviese" a la menor, entre otros aspectos.

También reprochaba al Gobierno local que las celebraciones no contasen con la vigilancia de efectivos de Protección Civil o de la Guardia Civil. "¿Cómo se puede hacer una Feria sin asegurar esos servicios mínimos?", planteaba el edil de Podemos-IU, a lo que la socialista Ana Isabel Jiménez reclamaba información de "por qué no había" miembros de Protección Civil y señalaba que los días que ella había asistido a la Feria, no había visto agentes de la Guardia Civil.

Al punto, el alcalde avisaba de que el concejal Almansa estaba manifestando "cosas demasiado graves", agregando el edil del Gobierno local Pedro Conde que el "desafortunado incidente" señalado, ante el cual todo el Ayuntamiento deseaba "el restablecimiento de la cría" afectada, no justificaba una lectura "caótica" de la Feria.

LA REUNIÓN DE SEGURIDAD

Pedro Conde informaba de que 15 días antes de la Feria fue convocada una reunión de seguridad a la que fueron invitadas la Policía Local, la Guardia Civil, los bomberos, Protección Civil y representación de todas las delegaciones del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, pero no asistieron ni Protección Civil ni la Guardia Civil pese a que "estaban debidamente convocadas".

En aquella reunión, según señalaba, fueron organizados aspectos como los horarios y el alumbrando, con la posterior emisión de bandos enviados a "todas las partes", incluidas Protección Civil y la Guardia Civil. "De Protección Civil y la Guardia Civil no asistió nadie pero les enviamos el bando", enfatizaba.

Según su exposición, sólo los bomberos de la Diputación "pidieron un plan de emergencia" y la Policía Local confeccionó el documento "en tiempo récord", gracias a lo cual la Feria contó con "un retén de bomberos casi todos los días". Conde reconocía que él "apenas" vio a la Guardia Civil en la Feria, pero determinaba que ello "no depende del Gobierno local", detallando que Protección Civil remitió un escrito avisando de que no podría desplazar efectivos "por diversas circunstancias".

El concejal defendía en paralelo que la Policía Local "cubrió excelentemente todos los turnos", asegurando que "las atracciones tenían todos los permisos necesarios", extremo "certificado por el perito", tras lo cual el alcalde aseguraba que la Feria transcurrió con "mínimas incidencias".