El Pleno de Sevilla aprueba modificar las cuentas en 12 millones para Parques y Jardines y mantenimiento semafórico

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión extraordinaria, ha aprobado este miércoles cuatro modificaciones presupuestarias por un importe total de 12 millones euros que tienen como destino las áreas de Parques y Jardines y de Movilidad; en concreto, las partidas están relacionadas con contratos de mantenimiento en ambas delegaciones.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha defendido el carácter extraordinario de esta convocatoria en la "urgencia" de que estas cantidades estén aprobadas "más pronto que tarde", ya que tienen que ver "con el mantenimiento de parques y jardines y de los semáforos de la ciudad". Además, "las partidas que han sufrido una minoración cumplen dos requisitos importantes: no fueron ejecutadas o no son esenciales para los servicios públicos". El único punto del orden del día ha salido adelante con el voto del PP, la abstención del PSOE y el rechazo del resto de la oposición.

En concreto, se trata de un suplemento de crédito por valor de algo más de 2,28 millones de euros (2.288.637,76) para el servicio de Parques y Jardines, y tres créditos extraordinarios por 7.931.249,57 euros; por 700.000 euros --ambas para esa misma delegación--, y por 1.301.309,64 euros destinada al servicio administrativo de Tráfico y Transportes. Modificaciones que se han votado por separado, si bien todas han arrojado idéntico resultado.

En este sentido, desde las filas del grupo municipal Con Podemos-IU se ha criticado, precisamente, que "se haya quitado dinero siempre de los mismos sitios: de la memoria democrática, de la mujer, del cambio climático. Parece que han pactado estas minoraciones con el grupo de la extrema derecha --en clara alusión a Vox--", ha asegurado el portavoz adjunto de la coalición de izquierda, Ismael Sánchez, que ha subrayado que, "en ningún caso, cuestionamos la necesidad de los trabajos en esas dos delegaciones municipales".

Por su parte, la portavoz de Vox ha esgrimido su voto en contra de estas modificaciones en el hecho de que "no nos fiamos del Partido Popular porque tuvimos la mala experiencia en 2018, en el Parlamento andaluz, cuando nuestro grupo invistió a Juanma Moreno suscribiendo un acuerdo de gobernabilidad en el que su partido no cumplió ni un solo punto". "Les dijimos desde el principio que no íbamos a aprobar unos presupuestos que no pudiéramos ni controlar ni ejecutar".

La concejal socialista Sonia Gaya ha querido dejar claro, respecto al sentido de su voto --que ha permitido que las modificaciones presupuestarias salgan adelante-- que "esto no va a volver a pasar, de modo que sería conveniente que tengan en cuenta que si quieren plantear modificaciones presupuestarias, el expediente no puede llegarnos el mismo día que se convoca el Pleno". "Sabíamos que había una modificación, pero los términos no; conocíamos los contratos que se iban a suplementar, pero no sabíamos las bajas por anulación".

"Sería conveniente también que tengan en cuenta que no vamos a permitir el desmantelamiento no solamente de los servicios públicos, sino de ninguna cuestión que tenga que ver ni con la lucha contra el cambio climático, ni con la igualdad, ni con la memoria democrática", ha añadido Gaya. "Si vuelven a equivocarse o a cometer un error en este sentido, le aseguro que el Grupo Municipal Socialista va a estar beligerante en la calle y en el Salón de Pleno", ha interpelado a Bueno.

RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El delegado de Hacienda ha afeado a Con Podemos-IU que "no tiene sentido haber dejado tirado un contrato como el de los parques de la ciudad y un contrato como el de mantenimiento semafórico con los razonamientos dados". "Todo lo que dice que se ha quitado --las partidas aludidas por Ismael Sánchez-- es solucionable en un futuro".

En el caso de Vox, Bueno ha expresado que está "un poco cansado" de escuchar a su portavoz, Cristina Peláez "hablar de aproximación del PP al Partido Socialista desde el punto de vista ideológico, que cada vez estamos más cerca". "¿Me puede explicar cuál es la ideología de una jacaranda o de un platanero?", se ha preguntado.

Bueno también ha afirmado "tomar nota" de las declaraciones del Grupo Socialista. "Siempre le he dicho, y además lo he hecho en mi primera intervención, que una semana antes le expliqué que estaban los expedientes. Es verdad que a lo mejor no los reuní, quizás en eso me tenga que empeñar un poco más y lo vamos a hacer", ha concluido.