Pleno de Sevilla insta al Estado, Junta y Diputación a suscribir un convenio para los trabajos en Pico Reja

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado con el apoyo de todas las formaciones, salvo el rechazo de Vox, la propuesta socialista en la que se insta al Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla a suscribir un convenio para los trabajos de financiación de la exhumación de la fosa de Pico Reja, en la que se estima que hay más de 1.100 personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco.

En su intervención, la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño (PSOE), recuerda que el Ayuntamiento ya ha licitado los trabajos por 1,2 millones, que se desarrollarán hasta 2022, y que el Estado ya ha comprometido 300.000 euros y la Junta y la Diputación han manifestado su voluntad.

Así, incide en que "es una exhumación que no sólo afecta a Sevilla, sino también a muchos pueblos del Aljarafe y a otras provincias". "Hay trascendencia en la exhumación de esta fosa, con 1.103 personas, con parte de la columna minera, de la corporación municipal de 1936 o Blas Infante, entre otros tantos asesinados, según los historiadores", agrega.

De su lado, el concejal del PP Ignacio Flores dice que será el gobierno del PP andaluz el que firme el convenio, "algo que no hizo el anterior". "Se va a pelear para que cualquier persona que quiera saber donde está un familiar lo sepa independientemente de cómo hayan sido asesinados. Toda familia tiene derecho a saberlo", sentencia.

Por parte de Cs, Lorenzo David López afirma que se trata de un "acto de justicia" con las víctimas y con la historia, "dignificando a aquellas personas que sufrieron vejaciones, privación de libertad e incuso la muerte", así como apostando por "un futuro de concordia y justicia donde el uso de la fuerza esté desterrada".

LA EXHUMACIÓN NO SE HARÁ "NI DE NOCHE, NI EN SILENCIO O A OSCURAS"

Sin embargo, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha votado en contra al rechazar el "monumento" que se realizará en la fosa una vez que se extraigan los restos humanos, algo que califica de "herramienta de propaganda". "Se empeñan en hacer propaganda política a costa de nuestra historia, queriendo construir una historia de buenos y malos, haciendo extensible esa misma división en el presente sólo por razones ideológicas y electoralistas", afirma.

Frente a ello, Castaño le advierte que será "un lugar de memoria porque se trata de conocer la historia en su totalidad". ¿Qué quieren que lo hagamos de noche, en silencio y a oscuras? No confrontamos sino que hay miles de personas que no han podido enterrar a sus familiares o darles cristiana sepultura a sus familias, usted que es tan católica", incide, dejando claro que la actuación se ha acordado desde "el consenso y el entendimiento".

En la misma línea, la concejal de Adelante Eva Oliva, que recuerda que el anterior gobierno socialista de la Junta "no puso un duro", considera que actuar en esta fosa es "una necesidad democrática". "No hay ni buenos ni malos. Hubo un golpe de estado ante un gobierno legítimo de la República y las víctimas son las que ahora pedimos que se exhumen de la fosa. Es una vergüenza que aún tengamos que estar buscando a nuestros familiares bajo la cal y en cunetas", concluye.

MOCIÓN DE CS POR EL DÍA DEL ORGULLO

De su lado, Cs ha presentado una moción para que el Pleno condenara la "discriminación y actos de odio y violencia sufridos" por representantes de esta formación en las celebración del Día del Orgullo Lgtbi, una propuesta que ha sido apoyada mayoritariamente por todos los grupos en la gran parte de sus puntos de acuerdo, aunque desde Adelante se advierte de que "para llegar a los sillones Cs ha pactado con grupos que pretenden retroceder 50 años atrás" y el PSOE insta a leer los informes policiales sobre lo ocurrido.

Los puntos mayoritariamente acordados apuntan a la defensa de la igualdad social y no discriminación de las personas Lgtbi, así como el rechazo "a cualquier forma de exclusión discriminatoria por razón de ideología, opinión o ideas políticas".

En su intervención, la edil de Cs Amelia Velázquez asegura que en la manifestación de Sevilla se sintió "amenazada" y que la rociaron "con pintura, como a cargos del partido a nivel andaluz". "La lucha de todos por la tolerancia no debe verse empañada por estos intolerables acontecimientos", afirma.

Al respecto, Castaño ha mostrado la "más profunda condena y rechazo, rechazando los ataques vengan de donde vengan". Asimismo ha afirmado que "ya está bien de etiquetar a los colectivos", pidiendo respeto por parte de todos, y ha pedido leer los informes policiales y escuchar el pronunciamiento de la Fiscalía respecto a los hechos ocurridos en Madrid.

La edil de Adelante Sandra Heredia considera que el colectivo Lgtbi tiene "muchas razones para estar molesto con Cs", pero "por suerte no estamos en la época en la que se encerraban a estas personas o tenían que ocultar a quien querer". Adelante ha votado en contra para "no ser cómplices de la estrategia de manipulación de la formación naranja".

Por su parte, el concejal de Vox Gonzalo García Polavieja ha advertido a Cs de que ese "ataque es la consecuencia de no haber hecho un muro de contención contra el rodillo ideológico de la izquierda totalitaria y, si siguen por ese camino, les seguirá arrollando". "Quieren seguir participando del lobby progre que justifica los ataques contra ustedes", ha dicho a Cs.

Ante ello, el concejal del PP José Luis García ha indicado nadie "tiene la propiedad de las banderas" y que "sólo hay unas personas que fueron a manifestarse y esa libertad no se puede coartar". "Unos pocos exaltados no son todo el colectivo ni todo el colectivo es de izquierdas, ha dicho a Vox, subrayando que lo ocurrido "no tiene ninguna justificación".

APROBADO UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIOLABORAL

Asimismo, en el transcurso del pleno, se han aprobado las tres propuestas que ya habían sido presentadas en la Comisión de Control municipal, como son la iniciativa del PP para que se rehabilite el auditorio del parque del Higuerón Sur, la de Adelante para la puesta en marcha de un plan de emergencia sociolaboral y la de Vox para elaborar una ruta cultural de promoción de los conventos de la ciudad.

Por último, se ha rechazado la moción presentada por Vox, con la abstención de Cs y el voto contrario del resto de partidos, sobre convocar un proceso extraordinario en comisión de servicios de cobertura de puestos de Policía Local para unos cien agentes de otros municipios puedan incorporarse en Sevilla hasta que las plazas convocadas por el Ayuntamiento se cubran, ya que los procesos de oposición de más de 150 plazas están en marcha pero "comenzarán a hacerse efectivas en mínimo un año", según Peláez.

Sin embargo, tanto PSOE, como PP, Adelante Sevilla y Cs, pese a compartir la necesidad de contar con más agentes en la capital, han planteado dudas legales sobre el modo propuesto por Vox para su cobertura. Además, la concejal responsable de recursos humanos, Clara Isabel Macías, ha recordado que las 190 plazas vacantes en el Ayuntamiento ya están convocadas.