El pleno de Tomares formaliza la renuncia de Sanz y Vallejo asume la Alcaldía accidental hasta ser investido Soriano

El Ayuntamiento aún debe celebrar un nuevo pleno en el que José María Soriano sea proclamado como alcalde

TOMARES (SEVILLA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomares ha celebrado este martes un breve pleno de carácter extraordinario, que ha dado cuenta de la renuncia del popular José Luis Sanz a la Alcaldía y a su acta de concejal, extremo derivado de su papel como futuro candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla capital de cara a las elecciones municipales de la primavera de 2019.

Durante la sesión, según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el secretario general del Ayuntamiento ha dado cuenta del escrito registrado por Sanz renunciando a la Alcaldía y a su acta de concejal, que queda vacante y que por orden de lista corresponde ocupar a Magdalena Ybarra Puig, número 14 de la candidatura del PP a la Alcaldía de Tomares.

La salida de Sanz de la esfera municipal hace que la primera teniente de alcalde, Dolores Vallejo, responsable del área de Presidencia y Régimen Interior, Hacienda, Personal, Atención Ciudadana y Nuevas Tecnologías, asuma la Alcaldía de manera accidental hasta la celebración de un nuevo pleno de investidura, destinado a proclamar como nuevo regidor al tercer teniente de alcalde y responsable del área de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Desarrollo Económico, José María Soriano; gracias a la mayoría absoluta de la que goza del PP en el Consistorio de Tomares.

EL "PROYECTO MUNICIPAL" DE SANZ

"Han sido 14 años en los que yo no venía sólo a dirigir unos servicios, sino a liderar un proyecto municipal destinado a alcanzar la excelencia en todos los ámbitos, desde la cercanía, el compromiso y la honradez y creo que lo hemos conseguido. Lo que más me enorgullece son los vecinos de Tomares, porque todo esto no sería posible sin ellos", manifestaba Sanz este pasado lunes con motivo de su renuncia a la Alcaldía.

Para el ya exalcalde de Tomares, "en la vida y en política todo tiene inicio y final, las etapas se cierran y los cambios son buenos". "Creo que hay que estar permanentemente saliendo de la zona de confort. Siento que he cumplido un ciclo, tras ejecutar el 90 por ciento del programa electoral de 2007 y estoy decidido afrontar otro reto que requiere mi dedicación en cuerpo y alma, como en su momento lo requirió ser candidato a la Alcaldía de Tomares", afirmaba.

Así, convencido de que Tomares "va a seguir creciendo con el trabajo hecho estos 14 años", Sanz renunciaba a la Alcaldía y a su acta de edil, señalando que en Tomares se queda "lo mejor" de él, en alusión a su equipo de ediles y colaboradores.