Podemos critica la "intención" del alcalde de Sevilla de "privatizar" el servicio de limpieza de los colegios

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha criticado este viernes la "intención" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), de "privatizar el servicio de limpieza de los centros educativos de la capital hispalense".

Así lo ha señalado el también diputado del grupo parlamentario Por Andalucía en una nota en la que ha cuestionado el coste de la externalización, "tasado en 25 millones de euros para la gestión del servicio a través de una empresa privada, cuando las cifras de la actual plantilla presupuestada rondan los 16 millones de euros".

"Es el 'modus operandi' de siempre del PP, pero en esta ocasión nos cuesta más caro que nunca", ha advertido el representante de Podemos, que ha trasladado su "incomprensión" ante esta decisión, al tiempo que ha indicado que "la privatización del servicio de limpieza afectará a 300 trabajadores", por lo que "este modelo de privatización vuelve a cargar contra la gente de a pie", según ha lamentado antes de apostillar que "al PP no le interesa su gente, sino sus negocios".

Desde Podemos Andalucía han criticado esta medida del alcalde de Sevilla porque "tiene a todo el mundo en su contra", y han solicitado que "rectifique". "Todos nos equivocamos, y Sanz está cometiendo un error en esta situación, aunque está a tiempo de enmendar su fallo", ha declarado Juan Antonio Delgado, quien además ha reivindicado al colectivo del servicio de limpieza como "un gremio fundamental, porque la educación de nuestras hijas e hijos comienza en la garantía de tener unas instalaciones en las mejores condiciones".

El diputado ha querido así "dignificar" la profesión frente a "aquellos que frivolizan con la idea de no ser un servicio fundamental", y en esa línea ha proclamado que "las limpiadoras y limpiadores juegan un papel vital", de forma que "sin ellos la labor de nuestro profesorado y del alumnado no podrían desarrollarse".

Igualmente, Delgado ha criticado la "falta de criterio" del alcalde, José Luis Sanz, "privatizando un servicio por encima del coste presupuestado", y ha sostenido que, aunque "sabemos que quieren hacer negocio de todos los sectores estratégicos, este caso concreto roza lo obsceno", porque "son nueve millones de euros que podrían dedicarse a otras cuestiones que lo necesitan", por lo que el representante de Podemos ha insistido en emplazar al alcalde de Sevilla a "rectificar, conservar y, a futuro, reforzar la actual plantilla pública".