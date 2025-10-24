Los poetas Clara De Lima y García Florindo cierran el programa 'Cartas de nube' en la Casa de la Provincia de Sevilla

Los poetas De Lima y García Florindo cierran el programa 'Cartas de nube' en la Casa de la Provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha sido escenario este jueves de una nueva jornada de 'Cartas de nube. V Ciclo de palabra poética'. En la segunda y última sesión del programa han participado los poetas Clara de Lima y Daniel García Florindo.

En una nota de prensa, la institución provincial señalado que es el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes el organizador de este evento dentro de su programa 'Encuentro Letras Celestes', en colaboración, eso sí, con la Diputación de Sevilla y la Sociedad Cooperativa Virgen de las Huertas.

Con esta sesión, ha terminado la quinta edición que comenzó la semana pasada con los poetas Estefanía Soto e Iván Onia. Según los organizadores, este certamen tiene como objetivos "la defensa, el fomento, promoción y recreación de la lectura, como actividades diferenciadoras en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo".

En este sentido, han destacado la colaboración de las entidades culturales y educativas de La Puebla de los Infantes para "fomentar la creación y el disfrute en común de la literatura".