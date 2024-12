La Policía Local de Sevilla ve "incongruente" el comportamiento del vendedor callejero fallecido y defiende su actuación

Asegura que no soltó el hatillo de productos pese a las "reglas del juego" y que los agentes "intentaron salvarle" cuando se arrojó al río

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno, ha defendido este lunes la actuación de sus agentes en el caso del vendedor ambulante callejero de 43 años de edad y nacionalidad senegalesa fallecido ahogado este pasado domingo, tras saltar al río Guadalquivir cuando trataba de eludir a estos agentes, a cuenta de la irregularidad de su actividad comercial; asegurando que esta persona protagonizó una conducta "inesperada, sorpresiva e incongruente" y que los agentes "intentaron salvarle por todos los medios".

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de la Policía Local hispalense ha lamentado la muerte de este varón de nacionalidad senegalesa que ejercía la venta ambulante irregular, asegurando que sus efectivos intentaron "por todos los medios" evitar este "luctuoso desenlace".

Según ha narrado, los agentes realizaban un dispositivo "rutinario" contra la venta ambulante ilegal en el entorno de la avenida de la Constitución, detectando la actividad de esta persona. En ese sentido, ha manifestado que en la inmensa mayoría de estas situaciones, la Policía Local "no detiene a nadie" porque los vendedores ambulantes irregulares "sueltan el hatillo" en el que llevan y muestran sus productos y se marchan sin la mercancía, que resulta intervenida por los agentes. "Son las reglas del juego", ha dicho.

ACTUACIÓN "INESPERADA E INCONGRUENTE"

Insistiendo en que "normalmente" los vendedores callejeros irregulares "sueltan los hatillos" ante la presencia policial, el jefe de la Policía Local ha señalado que en el caso de este varón de 43 años, de manera "inesperada, sorpresiva e incongruente, no lo soltó" y se marchó "corriendo" con su mercancía de venta, camisetas de marcas deportivas, hacia el muelle de Nueva York para eludir la actuación policial. "Tomó esa decisión, no sabemos por qué", se ha encogido de hombros.

Según el responsable policial, los agentes iniciaron un "seguimiento", que no "persecución" de este varón, hasta elcanzarle en el muelle de Nueva York, donde este hombre, en los bajos del puente de Los Remedios y sin dejar el hatillo, "se agarró al pretil" que separa el paseo de la lamina de agua, en ánimo de arrojarse al Guadalquivir.

Según el relato policial, ante la posibilidad de que decidiese saltar al agua, los agentes habrían intentado disuadirle de que no lo hiciese dado lo "peligroso" de la situación, pero finalmente se habría arrojado al agua, donde tras no lograr mantenerse a flote, "se hundió". Los policías que le seguían, según ha enfatizado, "intentaron salvarle y se arrojaron al río, pero no fue posible" rescatarle.

Su cuerpo fue finalmente rescatado ya sin vida por buzos de la Unidad de Rescate Acuático del servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, movilizados ante esta situación.

Así, el jefe de la Policía Local ha lamentado esta muerte, defendiendo la actuación de sus agentes y detallando que después, una delegación de responsables policiales y municipales celebraron una reunión con miembros de la comunidad senegalesa en Sevilla, para ponerse "a su disposición". "Fue una conversación moderada y calmada", ha asegurado.

ALTERCADOS EN LA SEDE POLICIAL

No obstante, y según sus palabras, un grupo de "20 o 30 personas", amigos y compañeros del fallecido, "intentaron abordar la Jefatura" de la Policía Local, el edificio de La Ranilla, "por la exaltación ante la muerte de su compatriota", una actuación que fue "rechazada" por los agentes, derivando el asunto en el "lanzamiento de botellas y piedras" contra el edificio, con el resultado de "daños materiales mínimos".

Una de estas personas, un varón, "el más exaltado" del grupo, fue finalmente detenido, extremo saldado con dos agentes "lesionados de poca consideración al reducirle".

El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este mismo lunes la puesta en libertad provisional sin medidas cautelares de este varón, acusado de presuntos delitos de atentado, daños y lesiones, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA); toda vez que la Policía Nacional y la Policía Local han incoado una investigación conjunta sobre la muerte del citado varón senegalés de 43 años de edad.