Policía Nacional acerca sus unidades de caballería y guías caninos a residentes de un centro de mayores de Sevilla

Unidades de caballería de la Policía Nacional en una exhibición de medios para los residentes del centro de mayores de Fundomar, en el barrio de Los Bermejales - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado una exhibición de unidades especiales en la residencia de mayores Fundomar, ubicada en la zona de Los Bermejales de Sevilla, dentro de las actuaciones desarrolladas en el marco del 'Plan Mayor Seguridad', orientado a reforzar la prevención, protección y seguridad de las personas mayores.

La actividad, organizada por la Delegación Provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, ha contado con la participación de la Unidad Especial de Caballería y de Guías Caninos, realizando diferentes demostraciones de las capacidades y funciones que desarrollan estas unidades especializadas en su trabajo diario, informa en un comunicado.

Durante la jornada, los residentes han podido conocer de cerca el trabajo de la Policía, interactuar con los agentes y aproximarse a los medios policiales empleados por estas unidades. En este sentido, la exhibición ha permitido mostrar "de una forma cercana y accesible" algunas de las especialidades policiales, "favoreciendo al mismo tiempo un espacio de convivencia y contacto directo entre las personas mayores y los profesionales de la Policía Nacional".

La iniciativa se integra en las acciones de proximidad que desarrolla la Policía Nacional dentro del citado plan, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de las personas mayores, prevenir aquellas modalidades delictivas que pueden afectarles especialmente y fomentar su confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde la Delegación de Participación Ciudadana se recuerda asimismo la importancia de mantener una comunicación permanente con residencias, centros de mayores, asociaciones y entidades sociales, desarrollando actividades de información, sensibilización y prevención sobre cuestiones como estafas, hurtos, robos, delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías y otras situaciones de riesgo.

Con este tipo de actuaciones, la Policía Nacional continúa reforzando su compromiso con una atención cercana y preventiva hacia las personas mayores, promoviendo su participación activa en materia de seguridad y consolidando los canales de comunicación entre este colectivo y la institución policial.