La Policía Nacional emplea drones, medios aéreos y control por el subsuelo en el dispositivo de Semana Santa de Sevilla

1073233.1.260.149.20260326164656 Imágenes del dispositivo previsto por la Policía Nacional para la Semana Santa en Sevilla - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional llevará a cabo durante el periodo previsto para la Semana Santa en Sevilla un dispositivo especial de seguridad en el que empleará unidades que discurrirán por el subsuelo, guias caninos, caballería, atención al ciudadano o medios aéreos, entre otros.

Así lo ha anunciado el Cuerpo este jueves, a unos días del inicio oficial de la festividad previsto para este Domingo de Ramos, en una visita ofrecida a medios de comunicación, que ha discurrido en el tramo comprendido entre la Torre del Oro y la Puerta de Jerez.

Así, los agentes han mostrado algunos de los drones que llevarán a cabo la vigilancia aérea estos días y que, esencialmente, realizarán labores de recuento de asistentes y control de masas.

Además, han incidido en la importancia de control a través de la vía subterránea, el alcantarillado en concreto, para analizar los posibles peligros. Para esta labor, de igual forma, se servirán del equipo canino, que ha realizado una demostración de, por ejemplo, el rastreo de estupefacientes, que tendrá lugar estos días.