Del Pozo "ultima" la licitación del IES de Dos Hermanas (Sevilla) y el PSOE reprocha su "completa paralización"

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado en el Parlamento de que "ya estamos ultimando los trámites para licitar las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria de Dos Hermanas (Sevilla)", mientras que el PSOE ha reprochado su "completa paralización". La licitación supondrá una inversión total de 6,2 millones, casi el doble de lo inicialmente previsto.

Del Pozo ha explicado, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, que esta obra se adjudicó en mayo de 2021 y, cuando se encontraba en torno al 25% de ejecución, en junio de 2022, fue abandonada por la empresa contratista. Ante esta situación, ha señalado que ha sido necesaria la resolución del contrato existente y la redacción del proyecto de terminación por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Actualmente se están ultimando los trámites para publicar la licitación de las obras que queda por ejecutar, por un importe de alrededor de cinco millones.

Asimismo, ha recordado que desde 2019 la Consejería ha ejecutado en el municipio de Dos Hermanas once actuaciones en centros educativos. Destacan cuatro obras de retirada de amianto (CEIP El Palmarillo, IES Ibn Jaldún, IES Cantely y CEIP Valme Coronada) y dos actuaciones de mejora del confort térmico frente al invierno (IES Gonzalo Nazareno e IES Hermanos Machado).

La actuación final supondrá la creación de un instituto de dos líneas de Secundaria (D2), con 240 puestos escolares, si bien en una segunda fase está previsto dotarlo con dos líneas más de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, alcanzando así la tipología D4+B22. La parcela en la que se construye el nuevo instituto, ubicada en la zona sureste del municipio, lindando con la carretera N-IV, tiene una superficie de 10.714 metros cuadrados y en la primera fase de la actuación la superficie construida es de 3.195.26 metros.

El centro contará, en la zona docente, con ocho aulas polivalentes de secundaria, un aula de música y otra de educación plástica y audiovisual, un aula taller y un laboratorio. Dispondrá, asimismo, de biblioteca, cinco departamentos, gimnasio con vestuarios y aula de educación especial con acceso directo a un aseo adaptado con vestuario y ducha con espacio para una camilla. También habrá un aula de desdoble y una sala de apoyo.

En la zona de administración se ubicarán los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario/a, sala de orientación, despacho para asociaciones de padres y madres y del alumnado, conserjería y reprografía, secretaría y sala de profesorado. Como servicios comunes, el instituto contará con almacén general, cuatro de instalaciones, cuarto de limpieza y basuras y cafetería. Por último, en los espacios exteriores habrá porche cubierto, una pista polideportiva, estacionamiento para docentes, zona ajardinada, zona de juegos y huerto, además de un área reservada para la ampliación.

La construcción de este nuevo centro educativo está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y contará con financiación europea a través del nuevo marco Feder 2021-2027.

PSOE: "EL IES DE DOS HERMANAS ESTÁ COMPLETAMENTE PARALIZADO"

Por su parte, el diputado del grupo socialista Gaspar José Llanes Díaz-Salazar le ha recriminado que el instituto comenzó hace cinco años y está "completamente paralizado", criticando al mismo tiempo que lo que han hecho ha sido "poner caracolas en el instituto".

"Han hacinado a ese instituto con un 75% más de niños. Pero no solo eso, no hacéis labores de mantenimiento, la climatización la están afrontando el AMPA, las luces no cumplen la normativa. En definitiva, no hacéis mantenimiento de ningún tipo", ha espetado el parlamentario socialista.

Por otra parte, Llanes ha subrayado que no se sustituye a los profesores y carece de personal técnico, por lo que, "no es sólo una cuestión, son muchísimas cuestiones las que están detrás", ha apostillado para recordar seguidamente que una alumna "tuvo que ser ingresada en el hospital porque se le cayó un cajón de una persiana", y "ustedes no habéis hecho absolutamente nada", ha señalado.

Por último, el diputado del grupo socialista le ha recriminado a Del Pozo que en el presupuesto de 2023 "se ha dejado 400 millones de euros", y en 2019 "más de 1.500 millones de euros", por tanto, "su problema es un problema de dejadez en todo, en inversiones, en personal, en dotación, en educación especial, en todo", ha zanjado Llanes.